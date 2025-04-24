O secretário de Defesa dos Estados Unidos terá promovido mudanças numa divisão do Pentágono. O objetivo: adaptar uma sala junto à qual decorrem as conferências de imprensa para a tornar num estúdio de maquilhagem, segundo avançou a CBS News. O canal norte-americano noticiou que a divisão será usada para preparar as aparições televisivas de Peter Hegseth, ex-apresentador da Fox, que atualmente estará a tratar da própria maquilhagem e não a pagar a um profissional. O departamento de Hegseth, porém, nega tudo.
Segundo a CBS News, que cita fontes que falaram sob a condição de anonimato, a remodelação foi inicialmente avaliada em mais de 40 mil dólares. No entanto, o projeto terá sido suavizado.
O canal norte-americano refere que antes da empreitada a green room estava equipada com uma mesa, cadeiras, uma televisão, um espelho e fotos do ex-secretário de Defesa. A mesa foi retirada e foi colada uma nova cadeira e um espelho maior com iluminação própria para a maquilhagem.
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Segundo as mesmas fontes, a sugestão para a renovação partiu de uma assistente adjunta do secretário que é ex-produtora da Fox News e da CBS e mereceu a concordância do porta-voz do Pentágono, Sean Parnell, e da mulher de Hegseth, também ela ex-produtora da Fox.
Questionado sobre o assunto, um porta-voz do departamento de Defesa disse que “as alterações e os upgrades na sala de imprensa do Pentágono não são novos e acontecem frequentemente durante as mudanças de administração.” Afirmou que a divisão, que estará disponível para líderes séniores e VIP antes de declarações à imprensa, foi mobilada com objetos em stock e que apenas foi construída e instalada um nova bancada.
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Num email ao The Hill o departamento de Defesa deu a mesma explicação: “O Gabinete do Assistente do Secretário de Defesa para Assuntos Públicos reformou recentemente um espaço conhecido informalmente como ‘Green Room’, para oferecer a líderes séniores e VIP um local para se prepararem para compromissos com a imprensa”. “A maioria das mudanças na Green Room foram de mobiliário — uma cadeira estilo diretor, um espelho e uma luz de maquilhagem — vindos de stoks existentes“, acrescentou.
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O organismo também respondeu através das redes sociais à notícia, que descreveu como “lixo”: “As notícias falsas NÃO têm nada melhor para fazer?” Partilhando uma imagem da divisão, garantiu que não há um espelho com luzes e que não custou milhares de euros. Diz também que “os itens que foram adicionados na GREEN ROOM (não é um estúdio de maquilhagem) vieram do inventário existente.”
Does the fake news NOT have anything better to do?
1. No lighted mirror.
2. It didn't cost thousands.
3. The items that were added to the GREEN ROOM (not a makeup studio) came from existing inventory.
This story is TRASH! https://t.co/hOrF5VNqcg pic.twitter.com/FQzXX4QgpW
— DOD Rapid Response (@DODResponse) April 23, 2025