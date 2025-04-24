O secretário de Defesa dos Estados Unidos terá promovido mudanças numa divisão do Pentágono. O objetivo: adaptar uma sala junto à qual decorrem as conferências de imprensa para a tornar num estúdio de maquilhagem, segundo avançou a CBS News. O canal norte-americano noticiou que a divisão será usada para preparar as aparições televisivas de Peter Hegseth, ex-apresentador da Fox, que atualmente estará a tratar da própria maquilhagem e não a pagar a um profissional. O departamento de Hegseth, porém, nega tudo.

Segundo a CBS News, que cita fontes que falaram sob a condição de anonimato, a remodelação foi inicialmente avaliada em mais de 40 mil dólares. No entanto, o projeto terá sido suavizado.

O canal norte-americano refere que antes da empreitada a green room estava equipada com uma mesa, cadeiras, uma televisão, um espelho e fotos do ex-secretário de Defesa. A mesa foi retirada e foi colada uma nova cadeira e um espelho maior com iluminação própria para a maquilhagem.

Segundo as mesmas fontes, a sugestão para a renovação partiu de uma assistente adjunta do secretário que é ex-produtora da Fox News e da CBS e mereceu a concordância do porta-voz do Pentágono, Sean Parnell, e da mulher de Hegseth, também ela ex-produtora da Fox.

Questionado sobre o assunto, um porta-voz do departamento de Defesa disse que “as alterações e os upgrades na sala de imprensa do Pentágono não são novos e acontecem frequentemente durante as mudanças de administração.” Afirmou que a divisão, que estará disponível para líderes séniores e VIP antes de declarações à imprensa, foi mobilada com objetos em stock e que apenas foi construída e instalada um nova bancada.

Num email ao The Hill o departamento de Defesa deu a mesma explicação: “O Gabinete do Assistente do Secretário de Defesa para Assuntos Públicos reformou recentemente um espaço conhecido informalmente como ‘Green Room’, para oferecer a líderes séniores e VIP um local para se prepararem para compromissos com a imprensa”. “A maioria das mudanças na Green Room foram de mobiliário — uma cadeira estilo diretor, um espelho e uma luz de maquilhagem — vindos de stoks existentes“, acrescentou.

O organismo também respondeu através das redes sociais à notícia, que descreveu como “lixo”: “As notícias falsas NÃO têm nada melhor para fazer?” Partilhando uma imagem da divisão, garantiu que não há um espelho com luzes e que não custou milhares de euros. Diz também que “os itens que foram adicionados na GREEN ROOM (não é um estúdio de maquilhagem) vieram do inventário existente.”