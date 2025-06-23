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O exército israelita avisou hoje os iranianos que vai continuar a atacar instalações militares nos arredores de Teerão nos “próximos dias”, uma vez que o seu foco também se deslocou para alvos simbólicos.

O exército emitiu a advertência na plataforma social X, embora os iranianos estejam com dificuldades para aceder ao mundo exterior, uma vez que um bloqueio da Internet paralisou o país. “Caros cidadãos de Teerão, nos próximos dias, o exército israelita vai continuar os ataques contra alvos militares na região de Teerão», dizia o aviso. “Para manter a segurança pessoal, pedimos que fiquem longe de centros de produção de armas, bases militares e instituições de segurança afiliadas ao regime”, acrescentou.

???? هشدار فوری با ساکنین تهران ⭕️ شهروندان عزیز تهران, در روزهای آینده، ارتش اسرائیل به حملات خود علیه اهداف نظامی در منطقه تهران ادامه خواهد داد. ⭕️ برای حفظ امنیت شخصی‌تان، از شما درخواست می‌کنیم که از مراکز تولید تسلیحات، مقرهای نظامی و نهادهای امنیتی وابسته به رژیم فاصله… pic.twitter.com/mBLYZ4jtZO — ارتش دفاعی اسرائیل | IDF Farsi (@IDFFarsi) June 23, 2025

O Irão criticou os avisos como uma forma de assustar a população. No entanto, os israelitas já realizaram vários ataques na sequência de avisos.

A guerra entre Israel e o Irão foi desencadeada em meados de junho por bombardeamentos israelitas contra território iraniano, levando à retaliação de Teerão. O conflito, que já fez centenas de mortos e feridos de ambos os lados, assumiu uma nova dimensão com os bombardeamentos pelos Estados Unidos de várias instalações nucleares iranianas, incluindo o complexo de Fordo.

Com capacidade de enriquecimento de urânio a 60%, segundo os especialistas, Fordo situa-se a cerca de 100 quilómetros a sul de Teerão, cuja área metropolitana tem uma população de 14 milhões de pessoas.

[A polícia é chamada a uma casa após uma queixa por ruído. Quando chegam, os agentes encontram uma festa de aniversário de arromba. Mas o aniversariante, José Valbom, desapareceu. “O Zé faz 25” é o primeiro podcast de ficção do Observador, co-produzido pela Coyote Vadio e com as vozes de Tiago Teotónio Pereira, Sara Matos, Madalena Almeida, Cristovão Campos, Vicente Wallenstein, Beatriz Godinho, José Raposo e Carla Maciel. Pode ouvir o 5.º episódio no site do Observador, na Apple Podcasts, no Spotify e no Youtube Music. E o primeiro episódio aqui, o segundo aqui, o terceiro aqui e o quarto aqui]