As forças norte-americanas atacaram mais um barco junto à costa da América do Sul, anunciou o secretário de Defesa dos EUA, Pete Hegseth. Ao contrário das últimas operações feitas junto à costa da Venezuela, esta decorreu junto à costa do Oceano Pacífico, disse o governante, que acrescentou que os dois homens que seguiam a bordo da embarcação terão morrido.

Segundo Hegseth, o navio era “operado por uma Organização Terrorista Designada e envolvido no tráfico de drogas no Pacífico Oriental”.

“A embarcação era conhecida pelos nossos serviços secretos por estar envolvida no contrabando ilícito de narcóticos, estava a transitar por uma rota conhecida de tráfico de drogas e transportava narcóticos”, acrescentou, assegurando que a operação decorreu “em águas internacionais“.

Yesterday, at the direction of President Trump, the Department of War conducted a lethal kinetic strike on a vessel being operated by a Designated Terrorist Organization and conducting narco-trafficking in the Eastern Pacific. The vessel was known by our intelligence to be… pic.twitter.com/BayDhUZ4Ac — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) October 22, 2025

O ataque é o oitavo deste género realizado na América do Sul e o primeiro que não ocorre no Mar das Caraíbas. Até agora todos os ataques tinham sido ao largo da costa da Venezuela, país que Trump acusa de ser promotor de narcotráfico.

Um representante da defesa norte-americana confirmou à CBS News que o barco navegava em águas internacionais ao largo da costa da Colômbia. Recentemente, o Presidente colombiano, Gustavo Petro, esteve também sob ataque do líder dos EUA após denunciar as operações ao largo da Venezuela.

“O Presidente Gustavo Petro, da Colômbia, é um líder do tráfico ilegal de drogas que incentiva fortemente a produção em massa de drogas, em campos grandes e pequenos, por toda a Colômbia”, acusou Trump na rede social Truth Social.

Donald J. Trump Truth Social Post 09:58 AM EST 10/19/25 President Gustavo Petro, of Colombia, is an illegal drug leader strongly encouraging the massive production of drugs, in big and small fields, all over Colombia. It has become the biggest business in Colombia, by far, and… — Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) October 19, 2025

“Tornou-se, de longe, o maior negócio da Colômbia, e Petro nada faz para impedir isso, apesar dos pagamentos e subsídios em grande escala dos EUA, que nada mais são do que uma fraude de longo prazo contra a América”, alegou ainda.