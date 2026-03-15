Donald Trump disse, ao 15.º dia de guerra com o Irão, que o país do Médio Oriente “quer chegar a um acordo” mas os EUA não vão aceitar porque as cedências oferecidas pelo Irão “ainda não são suficientes”.

Após o Secretário da Defesa dos EUA, Pete Hegseth, ter declarado na sexta-feira que o novo líder supremo do Irão, Mojtaba Khamenei, estaria “ferido” e “provavelmente desfigurado”, o ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano veio refutar essa ideia. Porém, Trump insistiu neste tema dizendo que não sabe se o novo líder supremo iraniano “sequer está vivo”, confirmando os “rumores” de que poderá não estar mas desvalorizando esse tema.

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No Irão

A morte do brigadeiro-general Abdullah Jalali Nasab, um comandante iraniano de topo com responsabilidades nos serviços secretos do Comando de Emergência Khatam al-Anbiya, foi anunciada no sábado pelas Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla em inglês). E foi, também, confirmada por Teerão.

Um ataque dos Estados Unidos e de Israel na cidade de Isfahan, no centro do Irão, terá feito 15 mortos, avançou a agência iraniana Fars ao final da tarde.

O governo iraniano revelou que 36.489 habitações e 6.179 estabelecimentos comerciais foram atingidos na sequência de ataques de EUA e Israel desde o início da guerra no Médio Oriente.

Dois altos responsáveis dos serviços de informações do Irão foram mortos num ataque aéreo israelita em Teerão na sexta-feira, anunciaram as Forças de Defesa de Israel, citados pelo Times of Israel.

“ Não sei se ele ainda está vivo. Até agora, ninguém conseguiu mostrá-lo”, declarou Donald Trump acerca do novo líder supremo iraniano. “Ouvi dizer que ele não está vivo e, se estiver, deveria fazer algo muito inteligente pelo seu país: render-se”, continuou, assumindo ter ficado “surpreendido” com os ataques iranianos a outros países do Médio Oriente. A esse respeito, Trump abordou os recentes ataques norte-americanos à Ilha de Kharg para garantir que “destruíram completamente” a maior parte do território. “Podemos atacá-la mais algumas vezes, só por diversão”, atirou.

Até agora, ninguém conseguiu mostrá-lo”, declarou Donald Trump acerca do novo líder supremo iraniano. “Ouvi dizer que ele não está vivo e, se estiver, deveria fazer algo muito inteligente pelo seu país: render-se”, continuou, assumindo ter ficado “surpreendido” com os ataques iranianos a outros países do Médio Oriente. A esse respeito, Trump abordou os recentes ataques norte-americanos à Ilha de Kharg para garantir que “destruíram completamente” a maior parte do território. “Podemos atacá-la mais algumas vezes, só por diversão”, atirou. O Presidente norte-americano voltou, também, ao tema da segurança da circulação do petróleo no Estreito de Ormuz para reforçar a necessidade de envolvimento de outros países além dos EUA na pacificação daquela região. “Os países do mundo que recebem petróleo através do Estreito de Ormuz têm de cuidar dessa passagem, e nós vamos ajudar — muito!”, afirmou.

Já nas últimas horas, a Guarda Revolucionária iraniana prometeu “caçar e matar” o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu.

Em Israel e no Líbano

Pelo menos cinco pessoas, entre as quais uma criança, morreram na sequência de ataques israelitas no sul do Líbano, adiantou no sábado à noite a estação Al Jazeera.

O diretor da Organização Mundial de Saúde (OMS) confirmou a morte de 12 profissionais de saúde num ataque a um centro de saúde no Líbano.

Os ataques aéreos israelitas ao Líbano mataram pelo menos 826 pessoas, incluindo 106 crianças, e feriram 2.009, desde o início da guerra, em 2 de março, anunciou o Ministério da Saúde libanês.

Israel e Líbano deverão iniciar conversações diretas nos próximos dias, noticiou o jornal Haaretz, que citava duas fontes próximas do assunto. Os EUA também estarão nestas negociações, representados por Jared Kushner, genro do Presidente dos EUA

O ministro dos Negócios Estrangeiros turco, Hakan Fidan, disse temer que o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, possa estar a cometer “um novo genocídio” ao atacar o Líbano, a pretexto de combater o Hezbollah.

Já este domingo, Israel anunciou o lançamento de uma nova ofensiva no oeste do Irão e a Guarda Revolucionária iraniana reivindicou ataques com mísseis contra uma base aérea norte-americana e alvos israelitas, ao 16.º dia de guerra. O exército israelita lançou “uma vaga de ataques contra infraestruturas do regime terrorista iraniano no oeste do Irão”, disseram os militares num comunicado citado pela agência francesa AFP.

Também este domingo, Kuwait, Emirados Árabes Unidos e Arábia Saudita relataram ter intercetado vários ataques lançados a partir do Irão.

No Golfo

Um drone atingiu a refinaria de Lanaz, na região de Erbil, no norte do Iraque, e fez deflagrar um incêndio que obrigou à suspensão das operações naquelas instalações petrolíferas.

A embaixada dos EUA em Bagdade avisou os cidadãos norte-americanos que deviam “abandonar o Iraque imediatamente”, face à possível ocorrência de ataques iranianos ou de forças ligadas ao regime de Teerão.

A base aérea Ahmed Al-Jaber, próxima das instalações norte-americanas em Arifjan, no Kuwait, foi alvo de um ataque com dois drones este sábado, causando alguns feridos entre pessoal kuwaitiano de apoio às infraestruturas.

As defesas aéreas de Qatar e Arábia Saudita intercetaram drones este sábado, que teriam o Irão como origem.

O Aeroporto Internacional do Kuwait foi este sábado atacado com drones, avançou a estação Al Jazeera, detalhando que não se registaram mortos ou feridos entre os passageiros ou trabalhadores daquela infraestrutura.

Um ataque de drones atingiu o porto de Fujairah, nos Emirados Árabes Unidos, obrigando a suspender as operações de carga para combater um incêndio.

O movimento palestiniano do Hamas apelou este sábado ao Irão para não visar outros países vizinhos na resposta aos ataques de EUA e Israel no âmbito do conflito que decorre há cerca de duas semanas no Médio Oriente.

O Mundial de Fórmula 1 não vai contar com as corridas do Bahrein e da Arábia Saudita em abril, confirmou este sábado a organização numa publicação na rede social X.

No resto do mundo