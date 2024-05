10 livros da Almedina para os 10 anos do Observador

Maria Judite de Carvalho

2. Obras Completas de Maria Judite de Carvalho Vol. I

As obras completas de Maria Judite de Carvalho, que durante quase 30 anos escreveu sobre a solidão e a angústia, foram editadas pela Minotauro, uma das chancelas do Grupo Almedina, em seis volumes. Este reúne Tanta Gente, Mariana e As Palavras Poupadas, as duas primeiras coletâneas de contos de uma das escritoras portuguesas mais marcantes do século XX.

