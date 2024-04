50 anos depois da vitória de "Waterloo" na Eurovisão, como ouvimos hoje os Abba?

Foi há precisamente 50 anos, a 6 de abril de 1974, que os ABBA se deram a conhecer ao mundo ao ganharem o festival da Eurovisão. Era a primeira vez que se apresentavam com este nome e Waterloo foi o primeiro grande êxito do quarteto sueco, que se tornaria num fenómeno mundial nos anos seguintes.

Êxito atrás de êxito, foram construindo uma base de fãs sólida um pouco por todo o lado. Foi o resultado de muitas canções pop eficazes, mas também de estratégias bem delineadas que os tornaram numa banda que quebrou barreiras e cânones.

Ao mesmo tempo, nunca foram consensuais. Até se separarem em 1982 (sendo que a reunião só aconteceu muito recentemente, a partir de 2016), a crítica foi quase sempre desfavorável aos trabalhos do grupo. Construiu-se um preconceito? E meio século depois, em que pé estamos? Os ABBA têm o reconhecimento devido? Já é cool dançar ao som dos suecos?

Uma banda que se apresentou ao mundo na Eurovisão

Não foi à primeira nem à segunda. Há alguns anos que a banda formada no início da década de 70 por dois casais — Benny Andersson e Anni-Frid “Frida” Lyngstad, Björn Ulvaeus e Agnetha Fältskog — tentava a sua sorte na Eurovisão. Tinham concorrido, nalguns casos a solo mas também em grupo, ao Melodifestivalen, o Festival da Canção sueco, onde se determinava o representante nacional que seguiria para a Eurovisão.

Em 1973, enquanto Björn & Benny Agnetha & Anni-Frid, tinham-se candidatado ao concurso com o single Ring Ring, mas só conseguiram ficar com o terceiro lugar do pódio. Porém, era a convicção da banda — e do seu manager Stig Anderson, o fundador da editora Polar Music — que a Eurovisão seria uma excelente montra internacional para afirmar as qualidades do grupo enquanto intérpretes, performers, compositores e produtores. E tinham razão.

Depois de vencerem o Melodifestivalen com Waterloo, traduziram a letra para inglês, algo pouco comum, para a levarem ao festival internacional. Era a estreia dos ABBA com este nome, um palíndromo que juntava as iniciais dos quatro nomes. Numa noite renhida, conseguiram superar por poucos pontos a canção italiana. Foi por um triz, mas sagraram-se mesmo os vencedores da Eurovisão, num momento de glória que teria muito mais ressonância ao longo dos anos.

Em Londres, a capital britânica, um jovem Tozé Brito assistia aos acontecimentos da noite. “Lembro-me perfeitamente do impacto que foi ter visto um grupo que, na altura, fugia completamente àquilo que era a estética da Eurovisão, tanto musical como visual”, recorda ao Observador, ele que alguns anos mais tarde seria editor dos ABBA em Portugal, enquanto executivo da Polygram.

“O grupo quebrava com todos os cânones. Estamos a falar de 1974, uma altura em que a música mainstream estava muito naquele caminho das canções italianas, francesas e até espanholas que tinham dominado o festival durante muito tempo. Eram canções muito mais tradicionais e de repente apareceu uma canção fresca, completamente diferente”, defende. “A Waterloo tem uma força incrível, não é por acaso que as pessoas ainda a cantam. Isso é um teste de fogo. Quando uma canção é tão eficaz que quase 90% das pessoas sabem cantar ou trautear o refrão, alguma coisa está bem feita. E eles fizeram isso muitas vezes.”

Para Nuno Galopim, crítico musical e atual diretor da Antena 1, além de assumido entusiasta da Eurovisão e uma figura-chave da produção do Festival da Canção, aquele foi o “momento de revelação” e a “entrada em cena” dos ABBA.