O ponteiro desliza sobre as frequências, no caminho da roldana que gira suavemente entre interferências e rumores. As válvulas cintilam e fazem deslocar no ar uma onda média, o murmúrio converte-se no dedilhar de uma viola. Silêncio. “Eles não sabem que o sonho/ É uma constante da vida”. No centro da sala, qualquer família portuguesa conhece os restantes versos, à volta da rádio a ouvir novamente “Pedra Filosofal”, a canção de Manuel Freire que roda perpetuamente no aparelho. A voz esperançosa clama liberdade, exige que o sonho comande a vida. A canção seguinte, neste mesmo ano de 1970, arranca com outra viola dedilhada, mas a voz é desgostosa, não clama por liberdade nem sonhos, é uma cantiga feita vagabundo, cabisbaixa de sacola aos ombros:

“Mendigo, meu amigo vem

Vem sentar-te à minha mesa

Não te envergonhes da pobreza

Contigo, pobre, é que eu me sinto bem”

