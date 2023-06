As perguntas sucedem-se sem grandes pausas, com um tradutor ao lado para passar a mensagem: “A casa dele é arrendada? Quanto paga de renda?” As respostas a uma das inspetoras da Autoridade das Condições do Trabalho (ACT) são curtas, rápidas. “Sim”, “150 euros”, traduz a “mediadora cultural”. Afinal, pela fila que já se adensa, hão-de passar cerca de 300 trabalhadores, todos eles questionados sobre os contratos de trabalho, os documentos de identificação (que muitos guardam no telemóvel), os salários que auferem, as horas que trabalham, onde moram. Cerca de 30 viverão naquela quinta de Odemira com nome de promessa, para onde rumam dezenas de trabalhadores que veem em Portugal uma oportunidade para melhorar a vida que deixam para trás, em países como Nepal, Bangladesh, Paquistão e Índia.

Harkirat, 23 anos, é um deles, mas ao contrário de muitos — Portugal é considerado um dos países onde é mais fácil obter um visto de residência e, por isso, ponte de entrada na Europa de muitos — chegou a território europeu através da Letónia, onde conseguiu um visto para estudar gestão. Só ficou quatro meses — “Lá é difícil encontrar alojamento, trabalho”. Em Portugal, essa realidade é diferente — há trabalho, muito trabalho para esta população, sobretudo nos meses de verão, na época alta da apanha dos frutos vermelhos nas estufas de Odemira.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.