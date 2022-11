Aqui não discutimos como apoiar ou aceitar os caminhos da guerra, do reforço armamentista, das sanções, da destruição e da morte, não instigamos uma escalada de resultados imprevisíveis. Aqui, com a autoridade de quem sempre se opôs à guerra e alertou que fogo não se apaga com gasolina , tomamos a iniciativa pela paz.

Se a guerra na Ucrânia é, a par da maioria absoluta do PS, um dos “imprevistos” que o PCP tem invocado para explicar a necessidade de convocar uma conferência nacional — justificando que precisa de se reajustar a estes novos tempos — a reunião dos comunistas acabou por deixar claro que neste ponto não haverá ajustamento nenhum. A linha de raciocínio de Paulo Raimundo sobre a invasão russa da Ucrânia podia ter sido a de Jerónimo de Sousa, até porque no PCP as posições políticas não são individuais, e os dois partilham assento nos principais órgãos diretivos do PCP. Por isso, se Jerónimo abriu a conferência pedindo que sejam abertas negociações com a Rússia e culpando Estados Unidos e NATO pela “escalada” da guerra, Raimundo fechou o evento frisando que o PCP não quer “apagar fogo com gasolina” e insistindo na “solução política” para o fim do conflito. Mais uma vez, sem dedos apontados à Rússia: a instigação desse conflito, garantiu Raimundo, é responsabilidade de “EUA, NATO e UE”; a Federação Russa é referida como um dos “intervenientes”.

Aqui discutimos como apoiar e reforçar quem está na frente da luta contra a política de direita e os interesses do capital. Apoiar e reforçar as organizações e movimentos de massas, com destaque para a organização da classe operária e dos trabalhadores, o movimento sindical unitário, a CGTP-IN e as comissões de trabalhadores. O seu reforço é tarefa dos comunistas agindo em unidade com trabalhadores das mais diversas opções e origens. Não estamos, nem queremos estar sós na construção de uma vida melhor. Contamos, para além disso, com milhares e milhares de pessoas, muitas sem partido, que nos acompanham na luta diária que travamos. Uma ligação que importa desenvolver e alargar nas mais diversas áreas e sectores.

Será um dos pontos mais relevantes do discurso de Raimundo, uma vez que confirma uma opção de fundo, e de futuro, para o PCP. O partido tem noção da situação complicada em que está e acredita que a única opção que tem é reforçar aquilo que é, na verdade, a sua génese: liga-se às bases e aos trabalhadores. Com uma nuance importante: o próprio Paulo Raimundo tem largos anos de experiência na ligação do PCP aos sindicatos e setores do mundo do trabalho, uma valência que será importante no ciclo que se abre agora, de luta contra a maioria absoluta do PS. E se Raimundo também é elogiado no seio do PCP por ter a capacidade de construir facilmente pontes com pessoas de fora do partido, incluindo no mundo sindical, o novo líder fez precisamente questão de frisar que o PCP não quer estar “só” nestas lutas — até porque esta não é uma área em que possa falar só aos seus fiéis. Precisa de falar para trabalhadores e pessoas em dificuldades que possam ter abertura a ouvir as suas ideias, e tentar reforçar assim a militância e os quadros do PCP.

Aqui não escondemos as nossas próprias insuficiências . Identificamos os problemas, procedemos à crítica e autocrítica, mas o que sobressai de todo este processo é a confiança e a determinação para superar dificuldades e aproveitar todas as potencialidades que se abrem para resistir e avançar (…). O que vai determinar no presente e no futuro é a nossa capacidade de responsabilizar, recrutar e de estar ainda mais enraizado nas massas.

