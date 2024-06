"A troco de quê?" Os alertas sobre transferências ligadas a Manuel Serrão já corriam na AICEP há anos

A Operação Maestro só foi conhecida este ano e a auditoria aos fundos europeus atribuídos a empresas investigada nesse processo só foi pedida pelo Governo este ano — mas os alertas dentro da AICEP (Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal) em relação a sociedades e transferências bancárias ligadas a Manuel Serrão são antigas. E disparou os alarmes dentro do organismo quando a Selectiva Moda recebeu transferências tanto de uma sociedade ligada ao empresário como da sua própria mãe. O que motivou desconfianças dentro da AICEP sobre as razões dessas transferências — “a troco de quê?”, questionou-se —, mas também sobre a origem do dinheiro. A AICEP tinha de saber, ao abrigo das condições dos apoios para ações coletivas, as fontes de financiamento próprio dos projetos, para aferir da capacidade de realização no tempo e no valor proposto.

Foi nesse rastreio que algumas transferências fizeram acender luzes vermelhas na AICEP, que também andou a verificar ligações entre as várias empresas de Manuel Serrão. Esses levantamentos estarão no processo da Operação Maestro que levou já à constituição de seis arguidos (três individuais e três coletivos) nas investigações aos apoios concedidos no âmbito do PT 2020 à associação de promoção de moda nacional. O Governo fez um pedido de auditoria a esses apoios, cujo relatório está previsto ser entregue até 21 de junho, esta sexta-feira, e que a AICEP entendeu aprofundar os fundos atribuídos a esse empresário no quadro comunitário de apoio QREN, antes, portanto, de 2015.

Há pelo menos em dois momentos alertas sobre fundos ligados a Manuel Serrão dentro da AICEP. O Observador obteve documentos que provam esses alertas referentes a 2016 e a 2019.

Em 2016, houve pedidos para se verificar a relação entre algumas companhias, com uma responsável pela verificação de incentivos da AICEP a chamar a atenção para o facto de “muitas vezes recorrerem a empresas dos sócios, nomeadamente de António Sousa Cardoso e António Branco Silva que, de alguma forma, acabam sempre ligados ao Manuel Serrão”, segundo um email a que o Observador teve acesso.

António Sousa Cardoso e António Branco Silva estão sob investigação, também, pelo Ministério Público, suspeitos de controlarem as entidades que se poderão ter apropriado de fundos europeus para benefício próprio, tendo, para o efeito, criado uma estrutura empresarial complexa — qualificação feita pelo Ministério Público no processo Operação Maestro, segundo apurou o Observador.

Nos alertas de 2016 da AICEP foram feitos levantamentos de quatro entidades ligadas a Manuel Serrão: Nicles, Praia Lusitana, No More e Morugem (esta última associada à irmã Maria Paula). Verificou-se que António Branco Silva e António Sousa Cardoso eram sócios em algumas. Sousa Cardoso aparecia já também na No Less e ainda se dava conta que Branco Silva tinha participações na Cais, Imocais e Fifty Paiva.

A maior parte destas sociedades surge referida na Operação Maestro. O Ministério Público identificou, como prestadoras de serviços e fornecedoras de bens geradores de despesa nos projetos cofinanciados pelos fundos europeus, as empresas Fifty Paiva, Guimarães & Carvalho, Nicles, Praia Lusitana, Morugem, Soochy, No Paper, House of Learning, Missão Sucesso e as próprias beneficiárias de apoios House of Project e No Less (que eram em simultâneo beneficiárias dos apoios e fornecedoras da Selectiva Moda). A instância de investigação ainda refere outras entidades com relações de domínio de capital e/ou órgãos sociais que são suspeitas de poderem ser sociedades instrumentais: No Trouble, No More, No Pimples e ModMood. O rol não fica por aqui, falando-se das participações em outras empresas como a Xisocho, Spormex, Eusébio & Rodrigues, Citeve e Katty Xiomara, tendo, assim, sido trazidos ao processo outros sócios, entre eles o jornalista Júlio Magalhães (que tinha uma colaboração com a Rádio Observador, que suspendeu após o seu envolvimento no processo).

A empresa Praia Lusitana era uma das que estava no radar da AICEP, não apenas por estar ligada a Manuel Serrão. Na verificação de incentivos, a diretora desse departamento, Ana Pinto Machado, foi alertada em abril de 2019 sobre transferências bancárias no âmbito dos projetos da Selectiva Moda que fizeram disparar os alarmes. As transferências envolviam a Praia Lusitana, mas também a mãe de Manuel Serrão. Os projetos apoiados têm de indicar a fonte de financiamento e as transferências indicavam entradas de dinheiro na Selectiva Moda, que tinha de ter capitais próprios para conseguir obter fundos.

“Com a análise dos projetos da Selectiva tenho vindo a reparar em transferências bancárias, que presumo tratarem-se de reforços de capital, que me parecem estranhas e que podem vir a levantar questões….”, segundo um email recebido por Ana Pinto Machado no qual se referia uma recolha de extratos bancários com transferências, entre 2018 e 2019, de uma conta da mãe de Serrão para a Selectiva superiores a 1 milhão de euros, bem como da Praia Lusitana num valor acima de 500 mil euros. “Porque eventualmente isto poderá, ou não, cair sobre a AICEP, acho que devo informá-la desta verificação”, diz ainda o referido mail, que recebeu como resposta: “Fez bem. Vamos estar atentas. Mas não será que é da conta do Manuel Serrão? O pai morreu há pouco tempo, deve ter conta conjunta com a mãe”, diz a então diretora do departamento de verificação de incentivos.

“Se fosse assim simples não me chateava muito”, responde de volta a interlocutora do departamento de verificação de incentivos. E explica: “O problema é que mais de um milhão de euros que se apanha em poucos extratos leva-me a perguntar de que forma esse dinheiro também lá entrou“, diz à diretora, realçando: “A isso tudo junta-se a Praia Lusitana que não é uma empresa com expressão no mercado… mas tem de faturar muito para conseguir fazer tantas transferências para a associação… e a troco de quê? Afinal, para todos os efeitos, é uma empresa pequena de gestão de eventos. Há outras entradas recorrentes da Katty Xiomara, No Less, No More, Fifty Paiva, etc. que, além de estarem relacionadas direta ou indiretamente com o MS [Manuel Serrão], são empresas que levantam dúvidas, como já se tem falado. A Selectiva recorre com frequência a este grupo ‘conhecido’ de empresas para fornecerem para os vários projetos. É questionável? Eu acho que sim, mas cumprem do ponto de vista teórico, com as exigências do sistema. No entanto, deixo o alerta!”

Este alerta é de 2019, mas deixa a indicação de que já havia conversas sobre o tema. A esta reforçada chamada de atenção, a diretora de verificação, no entanto, põe água na fervura: “Vamos ficar atentas, embora ele me tenha dito que muito agradecia que concluíssemos os Encerramentos, uma vez que teriam que injetar dinheiro na Selectiva para continuar a fazer as ações, daí ser prioritário fechar os Encerramentos… para não haver desculpas…”. O Observador questionou a AICEP sobre o desenvolvimento em relação a estes alertas, mas não obteve resposta antes da publicação deste texto.

Não é certo que suspeitas é que haveria dentro da AICEP, que tinha de analisar as fontes de financiamento das entidades beneficiárias dos projetos, mas a Selectiva Moda também tinha interesse em não ter metade dos seus rendimentos desses fundos, sob pena de ficar sujeita às regras de contratação pública.