Ações são a melhor classe de ativos para investir a longo prazo

Já nas obrigações, depende da maturidade das mesmas, como explicou Emília Vieira. “Podemos estar a falar de uma obrigação a 10 anos, ou seja, estarmos a emprestar dinheiro a alguém – seja empresa ou governo – a uma década”. Mesmo assim, devemos ter a consciência de que, nas circunstâncias atuais, mesmo numa obrigação a 10 anos, vamos receber um valor muito baixinho. “Na obrigação alemã, não vamos receber nada. Vamos pagar para emprestar dinheiro à Alemanha.”, exemplifica Emília Vieira.

No caso das obrigações, há obviamente algum risco associado, desde logo o risco de crédito, ou seja, se a entidade tem condições de devolver o capital. “Uma obrigação é uma promessa – vale o que vale quem a faz […] Este é um risco muito importante na obrigação porque importa saber se quem está do outro lado tem condições de fazer face ao serviço da dívida”, esclarece a CEO.

Há ainda o risco de taxa de juro – caso as taxas de juro subam, estes ativos perdem valor, fruto terem sido emitidos com taxas de juro mais baixas, de resto o que tem vindo a acontecer. A verdade é que as pessoas tomam decisões de investimento muito pela história recente. Nos últimos 35 anos, as taxas de juro a nível mundial estiveram a cair, tornando as obrigações num bom investimento, pelos ganhos por via do preço. Hoje, o movimento é inverso. “As taxas estão a subir e o preço das obrigações cai.”

Para além do risco do emitente e da taxa de juro, há ainda outra questão que, segundo Emília Vieira, muitos investidores não ponderam. “Muitas vezes, o setor financeiro investe o dinheiro em fundos de obrigações emitidas em outra moeda. Por exemplo, hoje, para ter algum rendimento, investem em mercados emergentes, que habitualmente são emitidas em dólares. O que acresce o risco cambial”. A CEO deu como exemplo o facto de euro versus dólar poder ter variações ao longo do ano de 20%.