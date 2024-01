“— É hoje?”

“— O quê?”

“— O teu filme”

“— Não, é amanhã”

Numa pastelaria no centro da Pontinha, uma entrevista a Paulo Carneiro revela-se um desafio. O cineasta, nascido e criado nos subúrbios de Lisboa, vai sendo interpelado, com perguntas e respostas a atropelarem-se por parabenizações e sorrisos. Novos e velhos, muitos lhe perguntam onde podem ver Via Norte, o seu novo filme, que se estreou esta quinta-feira, 11 de janeiro. “A sala mais próxima é em Loures”, diz com um amargo de boca, logo elevando o espírito com a notícia que acaba de receber: o filme vai estar em 25 salas de cinema no país. “É incrível para um filme português, são 20 cidades”.

Foi em 2018, depois de alguns anos a trabalhar como assistente de realização, que Paulo Carneiro se afirmou com Bostofrio — où le ciel rejoint la terre, filme de estreia que logo deu que falar. Foi à procura do avô, mas encontrou um país inteiro numa aldeia, revelando um Portugal da ditadura, do medo, da miséria, da fé. A obra foi aclamada pela crítica portuguesa, correu festivais internacionais e criou considerável expectativa para o que viria depois. Surge agora Périphérique Nord (Via Norte), um retrato sobre a emigração portuguesa a partir de conversas com emigrantes portugueses ou luso-descendentes na Suíça. A linguagem mantém-se, tal qual o filme anterior: há um plano fixo aberto e o cineasta conversa com aqueles que filma. Só que o que começa por ser uma conversa sobre a paixão que os une, os carros, logo resvala para uma coleção de gente que fala de outras urgências, como a saudade, o dinheiro, o trabalho, o preconceito. O carro é o ponto de partida para uma discussão sobre simbolismo, identidade e comunidade. Pese embora as imagens de divulgação e o cartaz, “não é um filme sobre carros”, como explica em entrevista ao Observador..

