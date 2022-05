Mats Wilander. "Alcaraz seria candidato a Roland Garros se o ténis fosse só bater em bolas com uma raquete"

Como é que olha para o futuro do ténis feminino? Tivemos o inesperado fim da carreira da Ashleigh Barty e existem várias tenistas a um nível muito alto e a ganhar torneios mas não parece existir alguém com a capacidade de dominar a modalidade durante vários anos.

Não sei como é que vai ser em relação às tenistas mas o ténis feminino está a mudar. Está a mudar principalmente com uma forehand que tem um maior topspin do que no passado, o que faz com que a margem de erro seja muito maior. Podem jogar com mais segurança mas continuar a jogar de forma agressiva, como o Nadal ou o Federer com a forehand. E ainda não tínhamos visto isso no ténis feminino, porque é precisa alguma velocidade e força na raquete para conseguir essa pancada com topspin. E a Iga está nesse caminho para onde o ténis feminino está a ir, com maior variedade, com maior segurança mas a manter a extrema agressividade. Mas acho que vamos ter muitas vencedoras durante muito tempo porque, mais uma vez, são apenas três sets. E há muita sorte envolvida quando se jogam partidas curtas.

Por fim, um bocadinho à margem de Roland Garros, o que é que acha sobre o afastamento dos jogadores russos e bielorrussos de Wimbledon? Era a única coisa a fazer ou os tenistas estão a ser castigados?

A única maneira de o mundo avançar de forma progressiva e democrática é aceitar que todos temos opiniões distintas mas somos capazes de sentar à mesa e decidir e discutir qual é o caminho a seguir sem violência. Sempre que há uma guerra, estamos a recuar no tempo. Proibir os jogadores de estar em Wimbledon… A parte positiva é que estamos a abrir a porta ao debate sobre o que está certo e o que está errado. Mas não vamos saber isso agora, talvez tenhamos uma resposta em cinco ou dez anos, que torneio fez a coisa certa ou que parte do mundo fez a coisa certa ou que governo fez a coisa certa ao integrar certas organizações [referindo-se à decisão da Suécia, seu país natal, de integrar a NATO]. Não sei. Mas agrada-me que tenhamos debate. Acho que tudo começa com a conversa à volta da mesa e depois tentamos resolver as nossas diferenças seja no papel ou através das palavras.