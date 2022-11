Alla é uma palavra sueca que significa “todos”, sem género. É um grande abraço linguístico que não olha a masculino nem a feminino. Integra, expande. Alla é Surma quando se vê ao espelho ou quando brinca com todas as possibilidades musicais que tem à mão – seja um riff que lhe vem durante o sono e que ela grava remelosa no dictafone (foi assim que “Hemma” e “Maasai” foram concebidas), seja a campainha de aviso de “próxima paragem” do metro que ela harmoniza na sua cabeça. “O que é que não é música? Nós estamos sempre rodeados de música”.

Débora Umbelino, mais introvertida do que party animal, como nos viria a confidenciar mais à frente nesta entrevista, fala-nos destas curiosidades a partir do seu estúdio, onde se tem estado a preparar para os concertos de lançamento de alla, o disco. “Tive e ainda tenho muito medo”, sussurra, revelando que este segundo álbum está completamente diferente daquilo que as pessoas estavam habituadas a ver de Surma. “Aqui vou ser eu a 100%”.

Não é que em Antwerpen, a música de 27 anos nascida em Leiria — numa casa de pais liberais que a inundavam de jazz, country, rock e de todas as ferramentas para ela formar a sua identidade fora de qualquer caixinha convencional — Surma não tivesse sido verdadeira consigo. Afinal, esse foi o seu “primeiro bebezinho”, disco do ano para várias publicações nacionais e nomeado pela Associação Europeia de Editoras Independentes como melhor disco independente de 2017.

[“Islet”, a primeira amostra do novo álbum de Surma, “alla”:]

