Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A vegetação muda-nos. Acalma-nos a frequência cardíaca, baixa-nos a temperatura e deixa-nos relaxados. É isto que pensamos assim que, num dia tórrido de verão, nos sentamos na esplanada do pátio interior do Hotel Hotel. É uma espécie de oásis urbano: tem um jardim vertical e está repleto de plantas. O espaço é complementado por uma piscina que se esconde por detrás do verde das folhas, onde, relata-nos Alexandre Martins, um dos proprietários da unidade de quatro estrelas, outrora existia um parque de estacionamento. O sítio estava antes fechado com telhas, cuja estrutura ainda é hoje visível, ainda que o céu esteja agora a descoberto. “Quisemos partir o betão que caracteriza as cidades e trazer o verde para a Avenida liberdade.”

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.