A pressão sobre o TikTok tem aumentado ao longo dos últimos meses. Os receios de espionagem, o alegado acesso indevido a dados e a proteção de menores levaram o CEO Shou Zi Chew a passar mais de cinco horas no Congresso dos Estados Unidos. O debate centra-se, em particular, nos laços da rede social, propriedade da chinesa ByteDance, a Pequim. Porém, apesar de ser a mais escrutinada, esta não é a única aplicação criada pela empresa-mãe com sede na China que faz sucesso entre os norte-americanos.

Mas não são apenas as da ByteDance que estão nos telemóveis dos cidadãos dos EUA, em particular os jovens. Quatro das cinco plataformas mais populares no país eram, segundo dados de março, chinesas: a Temu, o CapCut, o TikTok e a Shein. Os algoritmos, que têm o poder de recomendar e definir o que os utilizadores veem, podem ser o ingrediente secreto para o sucesso, nota o The Wall Street Journal.

Para evitar o escrutínio de que a ByteDance — que detém não só o TikTok e o CapCut como também a Lemon8, plataforma que recentemente começou a ganhar algum destaque nos EUA — tem sido alvo, há empresas que já tentam distanciar-se das suas raízes chinesas. A marca de roupa chinesa low cost Shein, por exemplo, mudou a sua empresa-mãe de Hong Kong para uma entidade registada em Singapura, a Roadget Business Pte.Ltd. Por sua vez, a rival Temu (empresa fundada há sete meses que exibiu um anúncio publicitário no Super Bowl deste ano) tem sede em Boston e gere os seus negócios em solo norte-americano através de uma empresa localizada em Delaware.

