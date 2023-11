A pergunta que coloca é complexa e envolve vários vertentes relativamente às quais naturalmente não me vou pronunciar, nomeadamente essa referência a erros. Aquilo que quero dizer é que o Ministério Público continuará a fazer as investigações — essa e todas as outras que tem em mãos. Naturalmente, sem dramatizar. Fará aquilo que é a sua função, o seu papel e, como tal, não tenho quaisquer comentários a fazer…

A procuradora-gera da República, Lucília Gago, pronunciou-se pela primeira vez esta quinta-feira sobre a Operação Influencer, 16 dias depois do caso que culminou com a queda do Governo ter sido conhecido. As declarações foram feitas no final de uma deslocação à sede nacional da Polícia Judiciária, onde participou num colóquio sobre violência doméstica. As palavras iniciais foram a resposta a uma pergunta da comunicação social sobre os três erros que constam do despacho de indiciação do Ministério Público (MP) e às críticas que têm sido feitas à investigação, tendo garantido que as “investigações” vão continuar, aludindo às competências legais que o MP tem enquanto titular da ação penal. O que disse Lucília Gago, “sem dramatizar”, como fez questão de frisar, pode ser analisado em dois planos: defendeu a investigação que os três procuradores do Departamento Central de Investigação e Ação Penal estão a fazer, mantém-se firme em não ceder às pressões exteriores (nomeadamente, do PS) e garantiu que será tudo investigado até ao fim; referiu sempre o plural “investigações”, o que inclui o inquérito que foi aberto nos serviços do MP no Supremo Tribunal de Justiça ao primeiro-ministro, António Costa.

Não me sinto responsável por coisa nenhuma . Como disse, a Procuradoria-Geral da República (o Ministério Público, no concreto) investiga, perante a notícia da prática de factos, aquilo que deve investigar. Aquilo que resulta da lei é que deve investigar. E, portanto, é só isso.

Foi a frase da conferência de imprensa. Em resposta a uma pergunta sobre se sentia responsável pela demissão do primeiro-ministro a 7 de novembro, depois de conhecida a investigação e o parágrafo do comunicado da Procuradoria que referia a investigação enviada para o Supremo, Lucília Gago rejeitou a acusação que os socialistas lhe têm feito. E recordou o que diz a lei sobre a responsabilidade constitucional e legal do Ministério Público (MP): investigar qualquer notícia de crime com indícios minimamente fundados. Trata-se do princípio da legalidade que obriga o MP a abrir um inquérito criminal sempre que existem suspeitas da alegada prática de crimes públicos (isto é, que não dependem de queixa), como é o caso de tráfico de influências, corrupção e prevaricação, entre outros crimes que são imputados aos arguidos da Operação Influencer pelos procuradores deste caso.

