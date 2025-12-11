As notas dos debates. Jorge Pinto usou insultos de Ventura contra o próprio, mas líder do Chega venceu com a carta da democracia

Alexandra Machado — Jorge Pinto ia com uma tática. Rir-se do que André Ventura dizia, tentando descredibilizar o candidato ligado ao Chega. Só que se, inicialmente, até lhe estava a correr bem, com o confronto quando se discutia a legislação laboral. Ficámos, no entanto, a saber algumas linhas vermelhas do Chega que serão importantes para a frente. E o Governo deve ter estado a tomar notas neste debate. Jorge Pinto ensaiou uma tática confrontacional com o passado de Ventura (pedido de Ventura a “pedinchar” a Miguel Albuquerque “para ser o pilar da sua candidatura presidencial”), mas o candidato do Livre perde quando fala da dissolução da Assembleia em caso de revisão Constitucional só à direita. Aí Ventura ganhou pontos. E balanceou o debate no final questionando Jorge Pinto sobre a posição do Livre em relação à NATO.

De resto, tanto um candidato como outro levavam frases preparadas e conseguiram colocá-las ao longo do tempo – que durou mais do que a maioria dos outros debates (e Ventura acabou com um minuto a mais). André Ventura ainda puxou da cartada da vitimização – se fosse o Chega a ofender o Parlamento todos atacavam, ou que tem sido alvo de ameaças – mas Jorge Pinto acabou destrunfado com o estilo do candidato à direita – o riso acabou por parecer nervos.

Miguel Santos Carrapatoso — Por esta pouca gente esperava. Hoje deveria ter sido “eu show Ventura” mas, como diz a mais antiga regra do futebol, Jorge Pinto mostrou que os jogos só se vencem em campo. Mesmo com toda a evidente displicência de Ventura — que a teve em doses cavalares — o candidato do Livre mostrou que é possível debater com o líder do Chega com argumentos sólidos e sem gritaria — lição que pelo menos Rui Tavares poderia estudar.

O momento em que Ventura é confrontado com a sua ligação emocional a gente pouco recomendável na política e na bola também deu pontos preciosos a Jorge Pinto. Mas, acima de tudo, Ventura foi vítima das suas novas circunstâncias: é impossível ser o alegado campeão dos descamisados e daqueles que ficam para trás e defender a reforma laboral proposta à direita; o líder do Chega pode dar as voltas que quiser, mas não é preciso ter memória de elefante para saber o que Ventura disse no mês passado sobre a greve e sobre os sindicatos.

Vão ser meses disto e vai ser um momento definidor para o Chega. A avaliar pela amostra de hoje, Ventura ainda não conseguiu encontrar o jogo de rins necessário para estar simultaneamente ao lado do PCP e do Governo.

Pedro Jorge Castro — É uma fatalidade que a palavra aguerrido tenha a sílaba ri. Anulam-se uma à outra: não daria nunca para Jorge Pinto combater aguerridamente André Ventura e ficar com um riso parvo enquanto ele ataca.

E assim acabámos a ver o mais autoritário líder de um partido português a acusar Jorge Pinto de ser um ditador, por causa da sua ameaça de dissolver o parlamento para impedir uma revisão constitucional, mesmo com a nuance de não ter sido apresentada em campanha (ambição que de resto o Chega nunca escondeu).

Absurdo também entrar no campeonato do All you need is love patriótico com Ventura.

O líder da oposição teve momentos em que foi eficaz a passar a ideia de que Jorge Pinto é um “pirralho” que o está a fazer perder tempo para nada, quando tem de estar mais preocupado com coisas importantes, como as alterações ao Código do Trabalho — que começou a negociar com o Governo em direto no debate.

Mas o “pirralho” e “sonso” do Livre deixou-o estranhamente embaraçado em certos momentos, nomeadamente quando recordou a carta de Ventura a Miguel Albuquerque. Ventura foi buscar os casos de Vara e de Sócrates, mas meteu lá no meio o falecido Jorge Coelho, acusando-o de gamar (e fazendo o gesto de revirar os dedos). Jorge Coelho, além de já não estar cá para se defender, nunca esteve envolvido em qualquer processo comparável aos de Sócrates e Vara. Ofensa à memória de pessoa falecida, uma indecência desnecessária — e o tipo de truques que o leva a subir nas sondagens, mas que também o fixa como o político com a maior taxa de rejeição em Portugal.

Ricardo Conceição — Uma discussão que alimentou um bom momento de televisão e foi ao encontro das expectativas dos apoiantes. Se o objetivo era entreter as respectivas hostes, foi conseguido. Se o objetivo era esclarecer os indecisos ou tirar votos ao adversário, falhou. Jorge Pinto manteve o sorriso desafiante e conseguiu tirar André Ventura da postura mais serena com que começou o debate. Por regra, é Ventura quem exaspera os adversários e aqui, foi ao contrário.

Mas assim que o líder do Chega partiu ao ataque, o candidato apoiado pelo Livre foi atacado por todos os lados e onde dói mais. A promessa de dissolver o Parlamento, no caso de uma revisão constitucional levada a cabo por maioria de dois terços da direita, levou Ventura a classificar Pinto de ditador, “Fidel Castro” e “Maduro”. E por mais do que uma vez, referiu que a candidatura do deputado do Livre é “a brincar” e não deve ser levada a sério.

Jorge Pinto não conseguiu ir ao repique e questionar a própria candidatura de Ventura, que explicou há uns meses que se vê obrigado a concorrer por força das circunstâncias. O sorriso de Pinto acabou por se tornar incómodo e amarelo ao longo do debate e serviu para Ventura o atacar em diversas ocasiões. Seguindo como critério: “Alguém ganhou ou tirou votos ao adversário?”, a conclusão tem de ser: não. Porém, como ambos proporcionaram uma boa meia hora de televisão, melhor que os dramas das telenovelas concorrentes. Sigo a lógica de Jesus (Jorge), André Ventura vence pela nota artística.

Recorde aqui:

o debate entre António Filipe e Catarina Martins

o debate entre António José Seguro e Catarina Martins

o debate entre Catarina Martins e Cotrim Figueiredo

o debate entre António José Seguro e Marques Mendes

o debate entre António Filipe e Gouveia e Melo

o debate entre António José Seguro e Jorge Pinto

o debate entre Cotrim Figueiredo e António Filipe

o debate entre Luís Marques Mendes e Jorge Pinto

o debate entre André Ventura e Catarina Martins

o debate entre Jorge Pinto e Gouveia e Melo

o debate entre Marques Mendes e André Ventura

o debate entre Cotrim Figueiredo e Jorge Pinto

o debate entre Catarina Martins e Gouveia e Melo

o debate entre Gouveia e Melo e Cotrim Figueiredo

o debate entre André Ventura e António José Seguro

o debate entre Marques Mendes e António Filipe