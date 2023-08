Dar voz, lugar e colocar um foco de luz sobre o invisível, revelando o que está quase sempre escondido. À partida para a quarta edição, a Biennial of Contemporary Arts (BoCA), dirigida por John Romão, tem como mote o “Presente Invisível” e irá viajar entre as artes performativas, as artes visuais, a música, o cinema, debates e workshops. A bienal que teve a primeira edição em 2017, pretende reivindicar corpos e gestos que, devido ao satus quo dominante, são, em muitos casos, remetidos para uma periferia omissa ou subjugada. Ganham agora palco, nas cidades de Lisboa e Faro, onde irão ocupar mais de 30 espaços, entre teatros, museus, centros culturais, espaços patrimoniais, naturais e discotecas, com novas criações, encomendas, mas também colaborações e diálogos inusitados entre artistas e diferentes práticas.

Apresentado esta semana, o extenso programa da BoCA, que se prolonga até 15 de outubro, convida mais de três dezenas de artistas e criadores. Entre as diversas temáticas que se irão abordar sobressai a crise migratória, as questões de identidade de género, mas também o extrativismo e a violência racial. Com estreias mundiais e nacionais, destacam-se nomes como Paul B. Preciado, Agnieszka Polska, Odete, Pedro Paiva, Julian Hetzel & Ntando Cele, Vera Mantero, Teresa Silva, Héctor Zamora e Gaya de Medeiros. A partir deste leque de artistas conjugam-se territórios artísticos, linguagens e geografias, tempos e espaços, numa edição em que BoCA quer habitar “um presente caraterizado pela vertigem da velocidade, ela própria geradora de invisibilidades que permitem ao nosso olhar um desprendimento do humano, ou seja, a possibilidade de ignorar a liberdade, a justiça e a igualdade”, como descrevem na apresentação do seu conceito. Deixamos-lhes algumas sugestões, entre espetáculos, concertos e performances, que irão marcar a edição de 2023 da BoCA:

“Quimera”

