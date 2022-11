Uma das maiores incógnitas das eleições internas da Iniciativa Liberal está aparentemente resolvida: Carla Castro recusou negociar com a Lista B e fechou a porta a uma das linhas mais conservadoras do partido que procurava espaço ao lado da candidatura alternativa a João Cotrim Figueiredo.

“A lista de Carla Castro é independente de pressões e negociações”, nomeadamente se essas conversações implicarem a “negociação de cargos”, assegura ao Observador fonte da equipa da candidata, justificando que a deputada “não está permeável” a esse tipo de entendimentos.

O Observador sabe que o posicionamento da Lista B relativamente ao Chega pesou na decisão. No site da lista protagonizada por Nuno Simões de Melo e em resposta à pergunta “Os liberais clássicos querem coligar-se com o Chega?” pode ler-se: “Não acreditamos também no estabelecimento de linhas vermelhas, ou cercas sanitárias a partidos legais em Portugal.”

