Cartazes de Ouro. 6 prémios da convenção da Iniciativa Liberal

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Prémio Rum com Cola

O discurso mais emotivo dos dois dias de convenção fez-se ouvir em castelhano. Alberto Pérez é cubano e está em Portugal há mais de três anos. Veio à convenção da Iniciativa Liberal deixar críticas ao SEF — que ainda não lhe deu autorização de residência — e agradecer ao “único partido português que levantou a voz contra a repressão do povo”. Este sábado, não só a voz de Pérez se levantou como as de todos os convencionistas no auditório do Centro de Congressos de Lisboa, que o aplaudiram e saudaram. Um dos mais entusiastas foi mesmo Cotrim Figueiredo, o líder do partido que fez questão de sair da mesa da comissão executiva para ir abraçar Alberto Pérez.

Num breve discurso — que a mesa dos trabalhos não ousou interromper —, o militante 245 falou de amigos que deixou em Cuba e de famílias destruídas pela opressão no país. Pérez pode não conseguir articular português sem sotaque castelhano, mas já aprendeu que “ainda nada” é uma das expressões mais usadas em Portugal quando não há respostas para dar a quem as pediu. Pelo menos foi isso que explicou.

E a prova de que Alberto Pérez foi mesmo uma das intervenções mais importantes é o facto de Cotrim Figueiredo lhe ter ainda dedicado tempo no discurso com que encerrou a Convenção. “Cuba libre, Alberto. Cuba libre”, disse Cotrim com os convencionistas a gritar “liberdade, liberdade”.

Prémio ‘Anti-vax’

Joaquim Lourenço participou remotamente na convenção da Iniciativa Liberal, alegando que não tem, nem quer ter, certificado digital — obrigatório para a participação presencial. No calor dos 24 graus que dizia sentirem-se em Lagos, o membro da Iniciativa Liberal disse que corre o risco de não poder entrar nos próprios negócios, que são na área do Turismo. E, se a linha oficial do partido defende a ciência, Joaquim Lourenço desconfia da vacina. “Eu não me vacinei, a minha família também não”. E contou uma história dramática em que atribui a morte do pai a uma vacina: “Não me posso esquecer que o meu pai morreu por causa de uma vacina que tomou no Ultramar. Passados sete ou oito anos, parou-lhe o coração”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Prémio Fidel Castro

O prémio não é atribuído por afinidade ideológica nem por ter optado por subir ao púlpito com uma camisola de vermelho vivo. António Costa Amaral, vice-presidente da IL, merece esta distinção porque fez a mais longa intervenção da convenção — durou cerca de uma hora — a fazer lembrar (na duração, e só aí) os longos discursos do revolucionário cubano. A desculpa é que António Costa Amaral olhou em retrospetiva para os últimos dois anos da IL, com a ajuda de uma apresentação multimédia. Quando voltou a falar noutra ocasião, com menos tempo, Costa Amaral começou por dizer: “Prometo ser breve”. A sala riu-se.