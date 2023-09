A tiara da rainha Amélia, uns brincos da mãe e outros da avó, uma pulseira real emprestada e um vestido que se anuncia de princesa, com cauda e véu. A pouco mais de duas semanas do seu casamento, marcado para o dia 7 de outubro na Basílica de Mafra, a infanta Maria Francisca tem já muitos elementos dos seus looks de noiva decididos. Manda a tradição das noivas reais que haja uma tiara, ou pelo menos, joias com história, e um vestido que será o segredo mais bem guardado das celebrações.

A filha dos duques de Bragança e a mãe falaram com o Observador e revelaram alguns dos pormenores que já estão pensados para o grande dia e outros que ainda estão em discussão. O bouquet, por exemplo, ainda não está fechado. A noiva gosta de hortenses, mas a mãe teme que fiquem amachucadas. O que já se sabe é que depois do casamento, a infanta vai oferecer o seu ramo a Nossa Senhora de Soledade, na própria Basílica de Mafra.

Duas festas e dois vestidos

