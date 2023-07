“Foi uma transformação maior do que no ‘Querido Mudei a Casa’”, conta Francisco Franco de Sousa enquanto aponta para as duas portas de madeira à sua direita. Já nada aqui é como era. Estamos no terceiro piso da casa, na zona onde costumava estar o sótão, um sítio mágico carregado de memórias de infância. “Nós [os miúdos] vínhamos aqui muito de vez em quando às escondidas, porque era mais ou menos proibido. Vínhamos ver o que havia escondido dentro dos baús. Era uma espécie de caça ao tesouro.” De um período de obras que se prolongou por perto de dois anos, não sobra quase nada desse saudoso sótão. Aqui passaram a existir dois dos nove quartos do Chalet Ficalho, prontos para começarem a receber hóspedes na Avenida Emídio Navarro. Estamos no centro de Cascais, com a marina (quase) à porta, mas podíamos estar no meio do campo. “Não se ouve nada. É tranquilíssimo”, comenta Francisco.

▲ O Chalet Ficalho foi mandado construir em 1887 para ser uma casa de veraneio. Fica na Avenida Emídio Navarro, em Cascais Assuncao Castello Branco

