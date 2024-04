Marlon Brando: cem anos de solidão

Reza a lenda que, num dos primeiros exercícios, Stella Adler pediu aos alunos que fizessem de galinhas na iminência de levarem com um ataque nuclear. Todos desataram a cacarejar e andar feitos tontos para cá e para lá, e Brando sentou-se calmamente a pôr um ovo. Quando a mítica professora do Método lhe perguntou porquê aquele comportamento, respondeu: “Sou uma galinha. Sei lá o que é uma bomba nuclear!”

Esta história encerra praticamente tudo o que precisa de saber quem nunca viu Brando atuar sobre a forma de atuar de Brando. Parecia sempre vir de outro lado qualquer, de um lugar muito longe do filme, do registo dos outros atores, do tom de tudo. Um extraterrestre, um corpo estranho, uma voz murmurada, mastigada, que, frequentemente, mal se percebia. Depois, de repente, tinha tomado conta de tudo. Dos nossos olhos e dos nossos ouvidos. O filme era ele. Filme após filme, após filme.

A revista Time elegeu-o como o maior ator do século XX e, a par de Charlie Chaplin (que chegou a dirigi-lo em A Condessa de Hong Kong) e Marilyn Monroe (de quem terá sido amante), um dos três únicos na lista das 100 personalidades mais importantes do século. A Première escolheu o seu Don Corleone como a melhor personagem de todos os tempos. É tido como o ator que mudou a forma de trabalhar dos atores. Sem ele, não teria havido James Dean, nem Steve McQueen, nem Paul Newman, nem De Niro. Jack Nicholson disse: “Somos todos filhos de Brando.” Talvez nem Elvis tivesse sido exatamente o mesmo – apenas quanto à aparência, claro, inspirada no icónico Johnny Strabler de The Wild One, que estabeleceria o molde para todo o rebelde sem causa das duas décadas seguintes. Contracenou com Sinatra, com quem se deu pessimamente: “Frank é o tipo de gajo que, depois de morrer, vai pedir satisfações a Deus por tê-lo deixado careca”, comentou depois da rodagem de Girls & Dolls.

[uma entrevista no programa de Johnny Carson, em 1968:]

Foi um ativista pelos direitos civis no tempo em que isso ainda não era exatamente moda em Hollywood – pelo contrário: era motivo para se tornar persona non grata. Marchou ao lado de Martin Luther King e, até hoje, na cerimónia de entrega dos prémios da Academia, é o apresentador a aceitar a estatueta em nome do vencedor sempre que este não pode estar presente, desde que, em 1973, Brando mandou a jovem índia Sacheen Littlefeather subir ao palco para recusar aquele que seria o seu segundo Óscar, em protesto contra a forma como o cinema representava os nativos americanos.

Foi amado pela crítica e arrasado pela crítica. Um chamariz de público e um ativo tóxico para as bilheteiras. Um dos corpos mais belos da história do cinema e um homem obeso que se deixou engordar até para lá de uns inexplicáveis 140 quilos para um modesto metro e 75 de altura. O ator mais bem pago de sempre, que fez muitos filmes só pelo dinheiro, mas também um que, volta e meia, doou o caché inteiro a causas humanitárias. Foi tudo – e esteve tão perto de ser quase nada.

“Hey, Stella!”

Não era óbvio que Marlon Brando Jr., americano do Midwest de longínquas origens alemã, neerlandesa e britânica, fosse, um dia, parar a um estúdio de Nova Iorque, a tentar pôr um ovo durante o apocalipse nuclear das galinhas. Filho de um casal de alcoólicos, um vendedor de pesticidas e uma atriz amadora ausentes, único rapaz de uma prole de três, o jovem Marlon foi, sucessivamente, expulso das escolas por onde passou, dos empregos que teve e nem o Exército, para o qual se candidatou como voluntário, o aceitou por causa de uma lesão no joelho contraída anos antes a jogar futebol (do americano).