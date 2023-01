No debate da quarta moção de censura ao Governo, António Costa tentou passar a ideia de que Portugal se aproximou dos países mais desenvolvidos no PIB per capita, Cotrim de Figueiredo tentou colar o Chega ao PS, mas devia ter dirigido a crítica ao PSD e André Ventura ainda disse que o primeiro-ministro tinha aparecido em público de “fato de treino” a minimizar a polémica indemnização da TAP à então secretária de Estado do Tesouro, Alexandra Reis. O Observador fez o fact check a alguns momentos do debate de várias horas desta quinta-feira.

Cotrim Figueiredo. “Chega foi o partido que mais votou ao lado do PS no Orçamento”

Chega foi o partido que mais votou ao lado do PS nas últimas votações orçamentais” João Cotrim Figueiredo, líder da Iniciativa Liberal

O líder cessante da Iniciativa Liberal afirmou, durante o debate da moção de censura ao Governo, que nas últimas votações orçamentais o Chega tinha sido a força política que mais vezes tinha votado ao lado do Partido Socialista. Ora, se no Orçamento para 2022, aprovado em junho essa afirmação estava correta, conforme deu nota aqui o Observador, no Orçamento para 2023 aprovado recentemente a informação está incorreta.

