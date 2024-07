Coligação à esquerda no Porto? PS empurra conversa para o outono, escolha de nomes coloca dificuldades

As conversas nos corredores da esquerda prosseguem, embora a passo lento. E se em Lisboa a ideia de uma coligação que junte pelo menos PS, Bloco de Esquerda e Livre com o objetivo de derrotar Carlos Moedas parece estar mais bem encaminhada, os partidos à esquerda do PS querem replicar o mesmo modelo no Porto — mas contam com resistências maiores do lado socialista, que empurra conversas concretas sobre o assunto para depois do verão, enquanto vão surgindo reservas no que toca a possíveis candidatos.

Para já, as conversas sobre uma eventual coligação no Porto acontecem sobretudo a nível local, não tendo sido abordadas pelos líderes dos partidos na ronda de conversas à esquerda que o Bloco de Esquerda promoveu em março (estão a decorrer agora as reuniões pedidas pelo Livre, já com o objetivo de construir coligações autárquicas na mira, mas ainda falta agendar o encontro com o PS). E, se do lado mais à esquerda são vistas várias vantagens numa frente eleitoral para retirar “executivos de direita do poder” — neste caso, aproveitando o fim de ciclo de Rui Moreira –, da parte do PS a porta fica aberta, mas ainda há dúvidas sobre os benefícios que o acordo traria.

As explicações aparecem em várias frentes. Por um lado, o PS acabou de eleger as novas direções das suas concelhias e ainda vai fazer o mesmo com as federações distritais, em setembro, pelo que está “a arrumar a casa”, como explica fonte socialista: “Vamos empurrar mais para a frente, até setembro é difícil estabilizar uma orientação”.