Como Jorge Mendes está a ser investigado devido a operações de mais de 420 milhões de euros

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

[Este artigo faz parte da série especial “Investigação ao Futebol” sobre os esquemas de fraude fiscal no mundo do futebol. Amanhã leia “Como uma das grandes sociedades de advogados se viu envolvida nas investigações ao futebol”]

Já se sabia desde 2018 que Jorge Mendes estava a ser investigado pelos seus negócios futebolísticos em Portugal, Inglaterra, Itália, Holanda e Espanha — onde acabou por ser ilibado ao contrário do seus clientes Cristiano Ronaldo, José Mourinho e Falcao. Agora, aquele que já foi considerado o melhor agente da história do futebol, é igualmente arguido na justiça portuguesa por suspeitas de fraude fiscal qualificada, branqueamento de capitais e falsificação de documento, entre outros crimes, e está a ser investigado em pelo menos sete processos criminais que o Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) abriu ao mundo do futebol.

Só num deles é suspeito de ter alegadamente defraudado o fisco português em 11 negócios de transferências de jogadores do Benfica e do FC Porto para clubes como o Valência, o Mónaco e o Atlético de Madrid — cujos principais acionistas são muito próximos de Jorge Mendes. Estão em causa transferências avaliadas em mais de 420 milhões de euros, que estão a ser passados a pente fino para detetar eventuais fraudes fiscais e branqueamento de capitais por parte das empresas de Mendes, devido às relações muito próximas que o super-agente construiu com clubes como o Wolverhampton, o Valência, o Mónaco e também com o Benfica e o FC Porto.

Por exemplo, as transferências de João Félix para o Atlético de Madrid e de Rúben Dias para o Manchester City, as duas maiores operações dos últimos anos do Benfica, avaliadas em 194 milhões de euros, estão a ser inspecionadas ao detalhe. O conglomerado empresarial que Jorge Mendes construiu e a forma como os seus lucros são declarados é outro dos focos desta investigação.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Há pelo menos 11 transferências do Benfica e do FC Porto sob suspeita

Há pelo menos 11 transferências do Benfica e do FC Porto que estão na mira do procurador Rosário Teixeira e da equipa da Autoridade Tributária liderada pelo inspetor Paulo Silva.

De forma genérica, Jorge Mendes é suspeito de ter alegadamente defraudado o fisco português em sede de IRS, IRC e imposto de selo através das suas sociedades Gestifute SA e Gestifute International que terão negociado a alienação dos direitos económicos de vários jogadores. As autoridades acreditam ainda que Jorge Mendes seja o alegado beneficiário de uma parte das receitas de sociedades com sede em Hong Kong, Reino Unido e Chipre, que aparecem nos circuitos financeiros das transferências sob suspeita — e que estarão ligadas a diversos dirigentes de clubes, como Peter Lim (Valência) ou Dimitri Rybolovlev (Mónaco).

Parte dos documentos que estão na base dessas suspeitas foram revelados pelo site Football Leaks, do hacker Rui Pinto.

No caso do Benfica, estão em causa a transferência de sete jogadores que ocorreram entre 2014 e 2018 e que movimentaram um total de 84,8 milhões de euros.

Não são propriamente as maiores operações da parceria entre o clube da Luz e Jorge Mendes, que marcou os últimos mandatos da presidência de Luís Filipe Vieira, mas a atenção do Ministério Público e do Fisco concentram-se nas vendas dos direitos económicos de jovens talentos da academia do Benfica. Tais operações sempre causaram polémica não só pelo valor idêntico de todas elas, 15 milhões de euros — uma espécie de valor de tabela pré-definido —, mas essencialmente pela alegada sobrevalorização dos atletas em questão. É certo que hoje em dia alguns deles, como Bernardo Silva e João Cancelo, são estrelas da Premier League inglesa, mas no momento em que as transações ocorreram eram apenas jovens com talento.

De acordo com o site especializado Transfermarkt, que avalia a evolução da cotação de mercado de cada jogador profissional, Bernardo Silva valia apenas 3,5 milhões de euros (tinha feito apenas três jogos, e como suplente utilizado, na equipa principal do Benfica), enquanto João Cancelo estava avaliado em cinco milhões de euros (jogara apenas duas vezes pelo Benfica). Os dois foram vendidos pelo tal valor de tabela: cerca de 15 milhões de euros.

Os casos de Ivan Cavaleiro (avaliado em 3,5 milhões, mas já com jogos pelo Benfica) e de João Carvalho (avaliado em 2,5 milhões de euros e com apenas 10 jogos pelo Benfica) reforçam as mesmas suspeitas de operações sobreavaliadas. No caso de Carvalho, tratou-se de uma operação de venda para um clube da segunda liga inglesa.