Sporting terá pago prémios a Bruno Fernandes via agente e é investigado na venda de Raphinha por Deco

[Este artigo faz parte da série especial “Investigação ao Futebol” sobre os esquemas de alegada fraude fiscal no mundo do futebol. Amanhã leia “Jorge Mendes está a ser investigado devido a operações de 370 milhões de euros”]

O Sporting Clube de Portugal é o terceiro grande do futebol português a ser investigado pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) — e pelas mesmas razões que o Benfica e o FC Porto. Terá criado um alegado esquema de fraude fiscal e branqueamento de capitais em regime de conluio com os agentes Jorge Mendes e Deco.

No centro dos inquéritos do DCIAP está a chamada dupla representação dos agentes de futebol nas transferências dos jogadores. Além de Jorge Mendes, também Miguel Pinho (agente de Bruno Fernandes) está na mira dos investigadores por alegadamente ter faturado ao Sporting serviços que não terão sido prestados — tudo para supostamente dissimular pagamentos de verbas a Bruno Fernandes a título de ‘prémio de assinatura’.

O Observador confrontou a administração da Sporting SAD com toda a informação deste trabalho, tendo recebido a seguinte resposta: “Somos a favor de todas as investigações que estão em curso no futebol português e o Sporting Clube de Portugal continuará a colaborar com as autoridades e com a Justiça em prol da transparência no sector”, lê-se na mensagem escrita.

Este é o terceiro trabalho da série do Observador sobre os pormenores de algumas das principais investigações ao mundo do futebol que, além do Sporting, também inclui imputações contra a maior venda da história do Vitória de Guimarães: o burquino Edmond Tapsoba. A administração liderada por Miguel Pinto Lisboa refuta as suspeitas.

O problema da dupla representação? Um magnata italo-americano explica

Muitos não percebem porque razão é necessário um intermediário entre o clube vendedor e o comprador. Menos ainda quando esse mesmo intermediário é o agente do jogador alvo da transação e, ponto muito importante, o mesmo agente recebe uma comissão do clube vendedor e também do clube comprador.

Rocco Commisso, o magnata italo-americano que comprou a Fiorentina em 2019 por cerca de 160 milhões de euros, é um dos questiona o papel dos agentes. Semanas antes de vender o sérvio Dusan Vlahovic à Juventus por 70 milhões de euros, a maior operação do mercado de inverno deste ano, Commisso queixava-se ao Financial Times que teria de pagar 10% de tal transferência ao agente do jogador (International Sports Office) e que esta empresa sérvia também teria de receber 10% do clube comprador. Total: 14 milhões de euros. E estas eram condições sine quan non: ou o agente recebia esses valores ou Vlahovic (que também teria de pagar uma percentagem do seu salário à Internacional Sports Office) não assinava o contrato.

Não se sabe o valor que os agentes acabaram por receber — Comisso, esse, continua ainda hoje a criticar duramente os agentes de Vlahovic na imprensa italiana — mas é precisamente este problema de dupla representação que está na origem de vários crimes fiscais que o MP e a AT imputam à Benfica Sociedade Anónima Desportiva (SAD), à FC Porto SAD mas também à Sporting SAD.