A última sexta-feira do mês de novembro traz consigo a Black Friday (este ano, calha a 24 de novembro), que é o mesmo que dizer que esta é a data aproveitada por muitas pessoas para antecipar as compras de Natal a preços, espera-se, convidativos. A tradição é importada dos EUA e as mega promoções caracterizam esta altura do ano, sendo que, em muitos casos, as campanhas de descontos estendem-se ao longo de todo o mês de novembro.

Para que possa começar já a fazer a lista e antecipar as suas compras de Natal, reunimos diversas propostas com o grande objetivo de não o deixar ficar mal na hora da troca de presentes. Isto é, tanto a mãe como o avô, a prima ou até aquele amigo que já tem tudo, todos eles vão com certeza adorar o presente que lhe vai oferecer. E o melhor de tudo é que vai poder fazer isto sem comprometer as suas finanças. Porquê? Porque pode recorrer ao Cartão de Crédito AB Gold do ActivoBank conseguindo não só fazer a gestão de pagamento da forma que lhe for mais conveniente, como também aproveitando a campanha dos Cartões de Crédito do ActivoBank para esta Black Friday para compras online entre os dias 20 e 30 de novembro e, assim, receber de volta 5% das compras online, efetuadas até um limite máximo de 300€ com o Cartão de Crédito ActivoBank. Ou seja, pode vir a receber até 15€ por cartão.

Mas sobre estes e outros benefícios do Cartão de Crédito ActivoBank falamos mais à frente, agora, deixe-se inspirar e… boas compras!

Contribuir para o roupeiro cápsula

“Com um vestido preto nunca me comprometo.” Esta máxima continua a fazer muito sentido, tanto mais que a tendência minimalista parece que veio para ficar. Como tal, a nossa sugestão passa por oferecer uma peça de vestuário (uma camisola, por exemplo) que se integre facilmente num roupeiro cápsula, isto é, composto por um reduzido número de peças, todas versáteis e facilmente conjugadas entre si. Para tal, dê preferência a cores neutras, materiais e cortes de boa qualidade e estilos intemporais. Se a pessoa não gostar ou se a peça não servir, pode sempre trocar (e não se esqueça de pedir talão de troca).

Um brinde ao Ano Novo

Parece-lhe cedo para pensar na passagem de ano? Nada disso! Prepare-se para fazer boa figura na noite da consoada quando oferecer uma garrafa de champanhe – ou um bom espumante português, que também os temos – ao invés da habitual garrafa de vinho. Consegue pensar num presente mais pragmático?

Jogos de tabuleiro

Se é daqueles que aponta o dedo aos mais novos por causa do tempo que passam online (mas acaba por fazer o mesmo…), este é o presente ideal e dá para todas as idades: jogos de tabuleiro, para ficarem todos juntos ao serão e, até, nas férias de verão.

Um telemóvel no sapatinho

Aproveite as muitas campanhas da Black Friday para oferecer um telemóvel novo aos adolescentes lá de casa. O mais provável é que o antigo tenha já o vidro partido, por isso, nada melhor do que lhes oferecer um novo (e não se esqueça de colocar uma película e comprar uma capa de proteção!).

O romantismo nunca falha

Para o amor da sua vida ou até para oferecer aos seus pais, esta é aquele presente que nunca falha. Ofereça uma estadia de fim de semana para comemorar um aniversário especial e acrescente, até, uma massagem relaxante (é impossível que este presente corra mal, não é?).

Natal sustentável

E que tal levar o espírito da sustentabilidade para o seu Natal? Quer o presente se destine a um ambientalista convicto ou a alguém que ainda tem dificuldade em fazer a reciclagem, para ambos será boa ideia (por razões diversas, claro) oferecer um presente verde. Existem muitos produtos com selo de comércio justo e sustentável, como cremes, velas, cafés ou chocolates, mas também pode optar por uma lancheira de design urbano, por exemplo, e assim incentivar a que a outra pessoa leve a marmita com o almoço para o escritório.

Um Cartão de Crédito que não compromete ninguém

Uma das hipóteses que tem para fazer as compras de Natal deste ano, aproveitando os descontos da Black Friday e sem causar qualquer dano às suas finanças, é recorrendo ao Cartão de Crédito AB Gold do ActivoBank.

Estas são algumas das vantagens de que pode beneficiar:

Compre e ainda receba por isso – Este Cartão de Crédito oferece-lhe a possibilidade de cashback (literalmente, “dinheiro de volta”), que consiste numa recompensa associada a alguns cartões de crédito, permitindo ao cliente recuperar uma percentagem do valor gasto em compras. Neste caso, aproveitando a Black Friday para compras online entre os dias 20 e 30 de novembro, os detentores do Cartão de Crédito AB Gold podem receber de volta 5% daquilo que gastarem em compras online até um limite máximo de 300 euros, usando o Cartão. De salientar que, se todos os critérios forem cumpridos, quem cria um Cartão MB NET (escolhendo o Cartão de Crédito ActivoBank na base) tem também direito ao cashback quando fizer as suas compras de Natal.

Flexibilidade de pagamento – Este Cartão de Crédito permite-lhe a grande vantagem de poder decidir quando e como pagar o montante em dívida, total ou parcialmente (entre 3% e 100%), uma vez que é possível escolher a data de pagamento (entre os dias 10 e 20 de cada mês).

“Fatiar” é possível – Outra das vantagens reside na possibilidade de “fatiar” os pagamentos, ou seja, dividir o valor a pagar em três, seis ou nove prestações mensais, conforme lhe seja mais conveniente.

Levantamentos sem comissões – Caso necessite, pode também levantar até 400 euros por mês com total isenção de comissão de adiantamento de numerário a crédito (cash advance).

Facilidade de processos – Além de todos os benefícios referidos, há ainda a destacar a facilidade e segurança de todo o processo, com a utilização da App ActivoBank. Com efeito, aqui é possível alterar a modalidade e a data do pagamento do Cartão de Crédito, acompanhar os pagamentos fatiados, e até desativar o contactless, as compras online e as transações internacionais, só ativando estas funcionalidades quando as mesmas são necessárias.

Este Natal redobre a sua segurança online ↓ Mostrar ↑ Esconder É importante que nunca ponha em risco a segurança das suas transações online, pelo que deve cumprir algumas regras básicas para manter os cibercriminosos longe: Certifique-se sempre que o site em questão utiliza um certificado de segurança. Por exemplo, confirme que o endereço inicia com https:// (em vez de http://) ou apresenta um cadeado fechado no lado esquerdo;

Escolha métodos seguros de pagamento, como é o caso do MB NET+3D Secure, ou MB WAY, onde os dados do cartão bancário nunca são divulgados;

Guarde o comprovativo da compra, referências ou mensagens que tenha trocado com o vendedor;

Preste atenção a e-mails, SMS ou chamadas telefónicas a pedir códigos de acesso, números de Cartão de Crédito ou dados confidenciais (o ActivoBank não envia mensagens deste tipo);

Não use redes públicas de Wi-Fi para fazer compras online ou outras transações bancárias;

Não insira os seus códigos secretos para compras online ou outras transações em ambientes com muitas pessoas (alguém pode estar a olhar sem que se dê conta).

Se seguir os nossos conselhos e sugestões, verá que vai ter um Natal daqueles mesmo bons e, ainda melhor, sem se comprometer. Informe-se sobre como aderir ao Cartão de Crédito AB Gold e… boas compras!