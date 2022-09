São oito da manhã de sábado e eu estou parado em frente ao Jardim Zoológico à espera do autocarro. A Carla, guia turística responsável pelo núcleo lisboeta da excursão, apresenta-me a uns quinze viajantes, todos eles na terceira idade, quase todos reformados, quase todas mulheres. Diz-lhes que desta vez haverá uma surpresa: “O Pedro vem aqui nesta excursão para fazer uma reportagem para o Observador”. João, corrijo eu. “João, desculpe”, diz ela. Esta apresentação assim, a frio, conjugada com a evidente diferença de idades, faz-me recear que me vejam como um intruso, como um visitante que nem bilhete pagou e que se sintam eles próprios como animais enclausurados, tímidos perante a máquina fotográfica, o meu olhar, o meu caderno, a minha caneta. Sento-me num murinho, um pouco afastado do grupo, e meto conversa com a dona Ana e a dona Maria José, que me falam de uma excursão infestada de mosquitos a Palma de Maiorca que fizeram com outra agência há precisamente um ano.

O tempo vai passando, são já quase nove e o autocarro não chega. Sente-se uma ligeira tensão no ar. “Eu não faço ninguém esperar, mas ai se me fazem esperar a mim”, ameaça a dona Maria do Céu. Cheira a motim no ar e eu esfrego as mãos de contente. O perigo infelizmente dissipa-se com a chegada do autocarro, que já transporta a comitiva da Margem Sul, liderada pelo senhor Joaquim e respetiva mulher, donos de um café no Seixal onde angariam fregueses para viagens como esta.

Sento-me no banco da frente, de onde ouço os lamentos do motorista, o senhor Zé, por não terem descriminado a paragem em Aveiras, o que o deixa em perigo no caso de ser mandado parar pela polícia. Avisa ainda que o seguro não cobre acidentes no sítio onde iremos tomar o pequeno-almoço. “E se alguém parte uma perna?”, atira. Parece-me exagero, mas deixo-me ficar calado.

Às nove e meia chegamos a Aveiras e, mal desço o autocarro, vejo duas senhoras consternadas diante do perigo causado pela rampa de acesso ao interior do snack-bar. “Venha por aqui, dona Alzira, que estes degraus são um perigo”, dispara uma delas.

