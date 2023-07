“Ebulição”, do latim ebullitio, é o ato de ferver. Para o mundo, é apenas o início de uma nova era. O início de uma época com temperaturas médias globais mais quentes do que aquelas a que estamos habituados. O início de uma terra que vai começar a borbulhar. E o início da sua destruição, às mãos do Homem, para que o próprio possa continuar a viver nela.

O termo ficou nas bocas do mundo depois de ter sido confirmado que julho está a caminho de ser o mês mais quente a nível global desde que há registos. António Guterres, o secretário-geral das Nações Unidas, constatou esta quinta-feira que “a era do aquecimento global acabou” e que “começou a era da ebulição global”.

The climate is changing. But the way we treat our planet stays the same – with dire consequences.

"The era of global warming has ended; the era of global boiling has arrived."

— WWF (@WWF) July 28, 2023