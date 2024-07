Da política aos negócios da comunicação, dos media ao desporto. Como Luís Bernardo se tornou consultor dos poderosos

Era uma área efervescente na altura, já se preparava a Expo98 e a futura Presidência, lembrou nessa mesma entrevista. A partir desse gabinete, Luís Bernardo subiu rapidamente, até porque começou a participar na reuniões periódicas de assessores e a fama das suas capacidades rapidamente chegou ao topo. Em 1999, Manuel Maria Carrilho lembra que recebeu um telefonema de António Guterres a recrutar o seu assessor para ajudar na caravana da campanha para as legislativas. “A condição é que volte”, avisou logo Carrilho, mas acabou por acontecer o que temia e, no final dessa campanha, Luís Bernardo acabou desviado para o gabinete do primeiro-ministro de forma permanente.

Ao Observador, Carrilho diz que o seu antigo assessor é “um trabalhador absolutamente infatigável” que ficava até fora de horas no gabinete a inteirar-se dos dossiês de uma área que inicialmente não dominava. Depois, no gabinete de São Bento, fez equipa com Miguel Laranjeiro e David Damião, os dois outros assessores de imprensa de António Guterres, mas o Governo acabou antes do tempo e Luís Bernardo seguiu para o grupo SAG, de João Pereira Coutinho, onde trabalhou. Foi neste mesmo período, mais concretamente em abril de 2002, que criou a sua primeira empresa, a Ideia Prima – Consultoria de Imagem, Comunicação e Eventos.

Em 2005, o país conheceu a primeira maioria absoluta socialista, com José Sócrates, e nessa campanha eleitoral já andava Luís Bernardo, sempre com uma pasta semi-transparente debaixo do braço com documentos para munir o líder do partido das informações que fossem necessárias a cada momento — fossem dados económicos ou documentação sobre as fragilidades de adversários. Sentado a ouvir os comícios já altamente profissionalizados, com Sócrates a ler de dois telepontos, Luís Bernardo era um dos que iam mexendo os lábios, revelando um domínio absoluto dos tempos e conteúdos daquela campanha. Era obcecado pelo controlo da agenda: “É mais fácil se tivermos uma agenda, com a programação, do que andar a reboque dos acontecimentos.”

“É muito organizado”, “muito trabalhador, sem horários”, diz Óscar Gaspar, que o conheceu no gabinete de Sócrates em São Bento. Em conversa com o Observador destaca-lhe “duas componentes importantes” para o trabalho em gabinetes do poder: “Tem pensamento estratégico, faro político, vê para além do imediato e prevê as consequências; conhece muita gente na comunicação social e toda a gente o conhece.” O antigo assessor de Sócrates voltou a estar com ele anos depois, quando Luís Bernardo assumiu o papel de consultor do líder socialista António José Seguro, de quem era próximo (ler mais abaixo neste artigo).

Na era Sócrates, ainda que tivesse tido um papel importante durante a campanha eleitoral, acabou por não seguir imediatamente para o gabinete do primeiro-ministro, novamente com David Damião. Da equipa já fazia parte a antiga assessora de José Sócrates, Maria Rui, e Luís Bernardo seguiu com o ministro Pedro Silva Pereira (e antigo colega na TVI), para a Presidência do Conselho de Ministros — saiu no verão para voltar a trabalhar com Carrilho na candidatura do socialista à Câmara de Lisboa. Antes do final de 2005, Sócrates nomeou Maria Rui conselheira de imprensa da Representação Permanente de Portugal junto da União Europeia, em Bruxelas, e o caminho ficou livre para Luís Bernardo seguir para a cadeira onde preferia estar: no centro do poder.

Aqui começa a preparar o seu futuro e isso era notado dentro do PS, onde Luís Bernardo era visto como um elemento ambicioso e que não se coibia de referir a relação privilegiada que tinha com o primeiro-ministro, para ir reforçando laços por onde passava, essencialmente junto das autarquias. Uma das pessoas que se cruzaram com ele nos tempos da assessoria conta que todos sabiam que “ia para as Câmaras e dizia que trabalhava no gabinete do primeiro-ministro”. Já na TVI, contou o próprio na entrevista citada, esta sua capacidade de preparar o passo seguinte já era evidente: “Havia alguns colegas meus que diziam ‘tu estás aqui a fazer uma aprendizagem qualquer porque não queres ser jornalista’.”

“Era uma máquina”, lembra um socialista que se cruzou com ele sobretudo na preparação e gestão das campanhas eleitorais. “Era um homem com poder dentro do gabinete de Sócrates, ele e o Almeida Ribeiro”, diz a mesma fonte, que lhe aponta, nessa altura, um “estatuto diferenciado dentro do gabinete”. Luís Bernardo “tem escola política, tem muita intuição, cheiro político”. “Podia ser político.” Mas nunca quis, confirmam dois amigos do empresário que preferem não ser identificados.

No desempenho das funções nos gabinetes diz que nunca foi “um clássico assessor de imprensa” que se limitava a fazer uns comunicados de imprensa. “Eu fui muito para além disso, eu sempre tentei definir estratégias.” E afirma também que, nesta função, é importante ter a coragem para dizer não. “Isto não está certo, está errado. A pior coisa que pode existir é um yes man no cargo de comunicação”, considerava em 2019. Certo é que alinhou com o irascível José Sócrates até ao final, em 2011, sendo ele o famoso “Luís” a quem o então primeiro-ministro se referia quando, momentos antes de entrar em direto para anunciar o pedido de resgate, em 2011, surge inadvertidamente nos ecrãs televisivos a partir de São Bento a preparar-se: “Oh Luís, vê lá como fico a olhar para os… Assim fica melhor, ou fica melhor assim?”