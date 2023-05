Foi com um coração de Viana em filigrana ao peito que Mimicat voltou a subir ao palco do Festival Eurovisão, na final do concurso que decorreu este sábado em Liverpool, no Reino Unido (e que foi vencida pela Suécia, com a interpretação de “Tattoo”, por Loreen). “Ai Coração”, o tema escolhido para representar Portugal nesta 67.ª edição do festival, voltou a ouvir-se, entre suspiros de portugalidade e um estilo burlesco que faz parte do mote criativo da cantora, que viveu, admitiu, um sonho de criança tornado realidade. O tema, que compôs há quase dez anos, na altura em que estava a lançar o primeiro álbum, For You, venceu a 57.ª edição do Festival da Canção, mas a verdade é que Mimicat já tinha participado no concurso aos 15 anos, no longínquo ano de 2001. A música fez sempre parte da sua vida, uma nova etapa de reconhecimento surgiu com o Festival da Canção. Resta saber qual o caminho a traçar depois desta Eurovisão.

Voltemos à história. Marisa Mena, conhecida por Mimicat, nasceu a 25 de outubro de 1985, em Coimbra, cidade onde viveu até aos seus 20 anos. Começou a cantar quando estudava na Escola EB1 de São Martinho do Bispo e foi na parte final do 1.º ciclo, quando tinha apenas nove anos, que lançou um disco com o nome de Isamena. Seguiu-se um percurso escolar escolas EB 2,3 Inês de Castro e Secundária D. Duarte, entre tentativas de editar outro disco, que nunca chegou a sair. A entrada no ensino superior deu-se através do curso de Engenharia do Ambiente na Escola Superior Agrária de Coimbra (ESAC), numa altura em que tudo parecia encaminhado num sentido bastante diferente daquele que é hoje conhecido.

[a atuação de Mimicat em Liverpool, na final da Eurovisão:]

