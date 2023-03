Mimicat venceu o Festival da Canção e vai representar Portugal na Eurovisão, que este ano decorre em Liverpool, entre os dias 9 e 13 de maio. A artista, que participou através da candidatura de livre submissão, ganhou com “Ai Coração”. Foi a primeira vez que uma livre submissão ganhou o concurso de música. Mimicat recebeu o prémio das mãos de MARO, a vencedora da edição do ano passado.

Mimicat, nome artístico de Marisa Mena, uma artista independente, lançou o primeiro álbum em 2014, lançando-se nos anos seguintes numa digressão internacional que a levou ao Brasil. Mimicat regressou aos discos em 2017, com Back in Town. Depois de uma paragem após o nascimento do primeiro filho, regressou à música em 2021 com o single “Tudo ao Ar”.

A cantora e compositora vai lançar em breve o terceiro disco de originais, do qual se conhece um primeiro single, “Mundo ao Contrário”, que conta com a participação de Filipe Gonçalves. “Ai Coração”, o tema que apresentou no Festival da Canção, cuja final decorreu este sábado à noite nos estúdios da RTP, em Lisboa, foi composto e interpretado por si.

[A atuação de Mimicat na final do Festival da Canção:]

Dez anos há espera de uma oportunidade para chegar “ao grande público”

Numa curta reação pouco antes de voltar ao palco para interpretar uma última vez “Ai Coração”, a artista dedicou a canção todos os “underdogs” que, como ela, esperaram anos por uma oportunidade. Momentos depois, em entrevista à Antena 1, Mimicat contou que compôs “Ai Coração” há quase dez anos, quando estava a lançar o primeiro álbum. “Tive de esperar dez anos”, afirmou, notando que esta é a primeira vez que consegue chegar “ao grande público”. “Sou uma privilegiada. Sinto-me super feliz.”

Mimicat confessou que esta foi uma final “muito sofrida” por causa da proximidade de pontuações. “Foi uma final forte”, disse, referindo-se aos outros concorrentes. “Acho que o Edmundo merecia ganhar.”

A votação do público foi decisiva nesta final do Festival da Canção, uma vez que Mimicat e Edmundo Inácio, que apresentou o tema “A Festa”, tiveram os mesmos pontos (12) dos representantes do júri das sete regiões portuguesas. Mimicat recebeu 12 pontos dos telespectadores e Edmundo Inácio dez. De acordo com as regras da Eurovisão, o público tem poder de desempate.

A final do Festival da Canção aconteceu este sábado à noite nos estúdios da RTP, em Lisboa, e contou com a participação de 13 artistas, mais três do que é habitual. As regras foram alteradas este ano para incluir um maior número de participantes (12). Um problema com uma das linhas de votação levou a que a RTP decidisse passar diretamente à final o grupo afetado, Esse Povo, que participou na primeira semifinal, a 25 de fevereiro. A segunda aconteceu no sábado passado, a 4 de março.

O evento foi conduzido por Filomena Cautela e Vasco Palmeirim e contou com uma atuação de Salvador Sobral, vencedor do Festival da Canção e Eurovisão de 2017, que cantou um medley de canções do álbum Abbey Road dos Beatles, que o cantor e compositor descreveu como “mestres da canção”.

[O medley do álbum Abbey Road, dos Beatles, de Salvador Sobral:]

O festival europeu da canção decorre este ano em Liverpool, terra natal dos Beatles. A cidade foi homenageada por David Fonseca. O músico interpretou uma série de canções nascidas em Liverpool. MARO regressou ao palco do Festival da Canção para cantar “saudade saudade” e, no início do programa, houve uma “invasão” dos Jesus Quisto, a banda da série “Pôr do Sol”, da RTP.

[MARO no palco do Festival da Canção de 2023:]

MARO foi a vencedora da edição de 2022 do Festival da Canção, com o tema “saudade saudade”. A cantora e compositora recebeu a pontuação máxima do júri e do público. MARO ficou em nono lugar na Eurovisão. O concurso foi vencido pela Ucrânia, representada pelos Kalush Orchestra, mas a edição de 2023 decorrerá em Liverpool, em Inglaterra, devido à impossibilidade de qualquer cidade ucraniana o receber.

Portugal participa na primeira semifinal da Eurovisão, a 9 de maio, na Liverpool Arena. A segunda semifinal está marcada para 11 de maio e a final para dois dias depois, no mesmo local.