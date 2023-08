“Ganharam?”. A dúvida, colocada por um motorista de TVDE na rotunda Cosme Damião, é legítima. Passa da meia-noite de sexta-feira e uma multidão considerável, mas em euforia contida, atravessa os portões que dão acesso ao Estádio da Luz. Trazem apitos, bandeiras, ostentam o mesmo símbolo e vestem a camisola. Não vieram torcer por um clube, mas no final alguns poderiam dizer que ganharam. “Vim à procura de um milagre”, atira Lucas Rodrigues, líder de uma claque com 60 pessoas vindas do Centro Cristão Vida Abundante (CCVA) de Moscavide. São evangélicos e “desde o primeiro minuto” quiseram fazer parte do The Change, um festival para cristãos que não querem ser rivais.

Faz parte do programa do Festival da Juventude da JMJ, mas está longe de atrair apenas jovens peregrinos católicos. “O objetivo do The Change é unir as várias denominações cristãs, para serem um exemplo para as pessoas que não conhecem Jesus”, explica ao Observador o dinamizador do evento, António Rodrigues Pereira, fundador de uma associação à qual deu o próprio nome e que, juntamente com a Charis – Catholic Charismatic International Service, ou Renovação Carismática Católica, organizou o festival. Sem apoios, apenas com doações, garante o responsável cujo currículo conta com uma licenciatura em Teologia, um mestrado em Gestão do Desporto e estágios no Benfica e na Lazio de Roma. Entre outros cargos, é diretor da European Supernatural School (ESSM).

“Há um ano, Deus disse-me para alugar o Estádio. Na altura não tinha recursos, a única coisa que Deus me dizia é que queria fazer um evento cristão onde pudéssemos juntar toda a gente para adorá-lo, quebrar barreiras e ser um exemplo. O nosso objetivo é servir as pessoas. Muita gente fez doações, não temos qualquer apoio”, assegura. Os donativos serviram para alugar o Estádio do Sport Lisboa e Benfica e trazer a Portugal uma mão cheia de artistas internacionais de música cristã. Segundo a organização, estiveram no recinto 44 mil pessoas. Os bilhetes eram gratuitos.

