“O deixem-nos trabalhar” de Aníbal Cavaco Silva transformado em hino de campanha de Luís Montenegro. “Deixem o Luís trabalhar”, assim é a nova música da coligação PSD/CDS. O primeiro-ministro apresentou esta tarde o programa eleitoral da AD e ficou por demais evidente a tentativa de transformar esta campanha numa escolha clara: num cenário de grande instabilidade mundial, com todos os riscos inerentes, os portugueses terão de decidir a 18 de maio quem está mais bem preparado para governar, se ele ou se Pedro Nuno Santos.

Ao longo de mais de uma hora de discurso, e sem nunca nomear o socialista, Montenegro atirou várias vezes ao seu adversário direto, sugerindo, por entre várias formulações, que Pedro Nuno Santos está a tentar fingir ser aquilo que não é. E tudo por motivos meramente eleitoralistas. Que está a tentar fazer esquecer o seu passado como ministro. Que está, até, a fingir um sorriso que não tem. Numas eleições que são consequência de um caso que atingiu direta e exclusivamente Luís Montenegro, o social-democrata força mesmo assim a comparação direta com o adversário, sabendo ter a força natural do incumbente e a vantagem sugerida pelas sondagens qualitativas.

Parte desse plano, como antecipava na quinta-feira o Observador, é dramatizar com a situação internacional que se vive — historicamente, os eleitores tendem a ser especialmente conservadores quando existem ameaças reais à estabilidade. “Sabem todos que vivemos tempos muito exigentes e desafiantes. O mundo mudou. É tempo de termos bem presente o sentido da responsabilidade, do realismo e de fazer prevalecer sempre o interesse coletivo. Mas também é tempo de reconhecermos o seguinte: o mundo mudou e está instável; mas Portugal está bem e recomenda-se”, começou por sinalizar o social-democrata.

A ideia, concretizada depois, é que só a continuidade da AD permitirá garantir “que Portugal continue a ser recomendado”. “Nada é garantido“, avisou o social-democrata. “Portugal não pode parar. Portugal precisa de continuar este movimento. O tempo não é para aventuras, nem para impulsos repentinos”.

Era o primeiro ataque velado a Pedro Nuno Santos. A seguir, Luís Montenegro voltaria a fazer referências às características negativas que não raras vezes são atribuídas ao socialista — e que o secretário-geral do PS tem tentado desconstruir desde que chegou à liderança do partido. A “irresponsabilidade”, a “imaturidade”, o radicalismo, o repentismo, a artificialidade por motivos eleitorais. “É tempo para maturidade genuína e para a moderação autêntica. O tempo não é daqueles que se mascaram para a campanha eleitoral. É daqueles que mostraram sempre aquilo que são.”

Na mesma altura do discurso, Montenegro desafiava os eleitores a compararem aquilo que Pedro Nuno Santos fez como ministro e aquilo que ele fez em 11 meses como chefe de Governo, notando, aliás, como a situação se invertera desde as últimas eleições legislativas — na altura, Pedro Nuno Santos usou várias vezes a sua qualidade de ex-ministro para dizer que Montenegro, não tendo nunca assumido qualquer cargo executivo, não estava preparado para o cargo. Desta vez, o social-democrata não só não foge dessa comparação como a quer forçar.

Parte determinante desta estratégia é acenar com o fantasma da “bancarrota socialista” e o regresso de um José Sócrates em potência — Pedro Nuno Santos. “Não vimos prometer mundos e fundos. Não nos lembramos agora de vir prometer tudo a todos. E não, não será connosco que Portugal voltará a ter défice. Não será connosco que voltaremos a ter restrições orçamentais por causa de irresponsabilidades dos governantes.”

Mais à frente, já na parte final da longa intervenção, Montenegro voltaria a atacar diretamente a personalidade política do adversário, sugerindo, mais uma vez, que Pedro Nuno Santos está a tentar fingir ser o que não é com o único propósito de conquistar mais votos. A determinada altura, e sabendo que o socialista tem atacado várias vezes o seu passado pessoal e empresarial à boleia da Spinumviva, Montenegro chegou mesmo a colocar em causa o papel de Pedro Nuno Santos na empresa do pai. “Pode ter vivido nas empresas. Mas duvido muito que tenha trabalhado nas empresas.”

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Até o renovado sorriso de Pedro Nuno serviu de pretexto para que Montenegro vincasse as diferenças em relação ao socialista. Recentemente, em conversa com Júlia Pinheiro, o secretário-geral do PS assumiu que passa uma imagem de homem zangando. “Tenho consciência que essa imagem passa, mas não corresponde ao trato pessoal. Muitos dos temas de política não dão bem para rir. A mim custa-me muito mais os sorrisos cínico de alguns políticos. Sorrio quando faz sentido. Simpático sou, não tenho é um sorriso cínico“, desabafou o socialista.

Ora, Montenegro aproveitou a deixa e voltou a tentar desconstruir o boneco eleitoral de Pedro Nuno Santos. “Estamos empenhados numa campanha séria. Mas a seriedade deve assentar em factos e não em insultos ou insinuações. Faremos a nossa parte. Com a humildade de quem sabe que não tem razão em tudo, mas que acredita muito naquilo que defende. Seremos sempre iguais — até no sorriso. Este meu sorriso acompanha-me desde que nasci e eu não vou deixar de ser quem sou. Não me vou mascarar na campanha eleitoral”, rematou o social-democrata.

Recentemente, num estudo de opinião da Católica para a RTP/Público, apontava nesse mesmo sentido: Luís Montenegro era tido como mais competente (44 contra 31%), mais bem preparado (46 contra 31%), mais honesto (35 contra 32%), mais confiável (40 contra 34%) e, acima de tudo, mais capaz de promover o crescimento económico do país (50 contra 30%) do que Pedro Nuno Santos. Na sondagem da Pitagórica para a TVI/CNN, a AD vencia em todas comparações como tendo um líder “mais eficaz”, com “melhor estratégica económica” e “maior competência”.

Estes dois estudos não surgem de forma isolada e reforça a tendência verificada noutras sondagens idênticas. Uma, da Intercampus para o Correio da Manhã, dava Montenegro a bater Pedro Nuno nos tradicionais indicadores usados para medir a confiança depositada num candidato a primeiro-ministro — os inquiridos preferiam ter Montenegro como sócio (24,1 contra 9,3%), emprestar-lhe dinheiro (11,7 contra 7,3%), comprar-lhe um carro em segunda mão (18,2 contra 15,4%) ou, por exemplo, entregar-lhe o filho para tomar conta (16,4 contra 13,7%). Nas declarações que fez esta sexta-feira ao país, Montenegro, sem nunca nomear Pedro Nuno Santos, tocou nas teclas todas necessárias para reforçar esta perceção.

Este discurso foi complementado com três ideias: o Governo da AD conseguiu manter as contas certas (0,7% de excedente), pacificar a Escola Pública e começar a apresentar os primeiros resultados no Serviço Nacional de Saúde. Sabendo — até porque as sondagens também o dizem — que a Saúde é a maior fragilidade deste Executivo, Montenegro aproveitou a apresentação do programa eleitoral da AD para fazer um mea culpa por tudo que funciona menos bem nos hospitais, mas voltando a carregar no risco de uma mudança de poder — mais uma vez, era Montenegro a explorar todos os receios associados à mudança.

“Sabemos que os portugueses exigem mais [na Saúde]. Mas se as políticas forem invertidas os resultados tornarão a piorar. Se as políticas forem seguidas, os resultados só podem melhorar. Sei que somos quase diariamente confrontados com notícias sobre encerramentos de serviços de urgência e alguns constrangimentos. Sei que isso gera intranquilidade. Mas temos de confiar que as coisas estão melhor. Não significa que estejamos a subestimar essa realidade”, garantiu Montenegro.

[Pode ler as 20 medidas emblemáticas da AD aqui]