Descobrir Portugal em família, à boleia de 5 baloiços panorâmicos

Baloiço dos Penedros da Cabeça | Ferreira de Aves, Sátão

A zona onde hoje se encontra este baloiço era já bastante conhecida para a população da freguesia de Ferreira de Aves, no concelho de Sátão, Viseu. As várias rochas e pedras em forma de cabeça que dali se avistam, com nomes tão curiosos como Cabeça do Mudo, Cabeça do Cego ou Cabeça do Dragão, deram-lhe o nome Penedros da Cabeça.