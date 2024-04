Enriquecimento ilícito, período de nojo de cinco anos e fim das offshores. O 'plano de emergência' dos partidos para o combate à corrupção

A ministra da Justiça começa esta sexta-feira à tarde a ouvir o que os partidos têm a dizer sobre combate à corrupção e regulamentação do lobbying. O tema ocupou parte da campanha eleitoral e marca agora o início dos trabalhos do ministério liderado por Rita Júdice. Da criação do crime de enriquecimento ilícito à proibição das transferências para offshores, os partidos detalham ao Observador as medidas que consideram mais urgentes e que devem ser discutidas com o Governo o mais rápido possível — é uma espécie de “plano de emergência” para a corrupção, construído a partir das propostas dos vários partidos com assento parlamentar (à exceção do PSD e da IL, que não responderam ao pedido de informações do Observador).

Luís Montenegro já tinha, aliás, anunciado que queria uma “agenda ambiciosa” no prazo de dois meses e a corrida começa já esta sexta-feira à tarde, com reuniões individuais entre Rita Júdice e PS, PSD, Chega e PAN no Parlamento — a primeira reunião está marcada para as 14h. Bloco de Esquerda, Iniciativa Liberal, Livre, PCP e CDS vão ser ouvidos na próxima segunda-feira.

Um dia antes do arranque das reuniões com os primeiros partidos, o primeiro-ministro fez questão de adiantar que estão a “consensualizar linhas de ação no âmbito do combate à corrupção”. “Uma das áreas nas quais pretendemos dialogar com todas as forças partidárias é, precisamente, regulamentar o lóbi”, acrescentou, em declarações aos jornalistas, a partir de Bruxelas, esta quinta-feira.

Prescrição e criação de novos crimes associados à corrupção

A prescrição do crime de corrupção é um tema que ganhou força nos últimos anos, muito à boleia de processos como o Operação Marquês, por exemplo. No caso do antigo primeiro-ministro José Sócrates, o juiz de instrução Ivo Rosa descartou que o Sócrates fosse julgado pelos três crimes de corrupção de que estava acusado por considerar que tinham prescrito, mas depois o Tribunal da Relação teve outro entendimento e pronunciou o antigo primeiro-ministro por esses crimes.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

É para evitar que os arguidos de processos demorados possam escapar à Justiça que o Chega considera prioritário aumentar os prazos de prescrição dos crimes associados a práticas de corrupção. “Todos conhecemos situações em que os arguidos têm suficientes recursos financeiros para, fazendo uso de expedientes processuais, atrasar qualquer decisão”, aponta a deputada Cristina Rodrigues em declarações ao Observador. O partido de André Ventura quer, ainda, a alteração do regime das sanções acessórias, “impedindo o exercício de cargos públicos após uma condenação por alguns tipos de crimes”, e também a alteração do regime de confisco.

Já o Bloco de Esquerda e o CDS vão levar à discussão com a ministra Rita Júdice a proposta de adicionar ao Código Penal o crime de enriquecimento ilícito/injustificado, por ser considerado uma forma intencional de ocultação de riqueza.

Lobbying, entidades de controlo e de transparência e portas giratórias

É outra matéria que garante consenso entre esquerda e direita. O Bloco quer a Entidade para a Transparência a funcionar devidamente. Esta plataforma para a submissão das declarações de rendimentos, património, interesses e incompatibilidades dos titulares de cargos políticos foi anunciada no ano passado, mas só entrou em funcionamento no passado mês de março.

Já o PAN quer discutir a criação o “mecanismo ‘pegada legislativa’ no plano da Assembleia da República e do Governo”, para que seja possível “seguir o registo público de influência dos e das lobistas nas iniciativas legislativas apresentadas”, adianta a deputada Inês Sousa Real ao Observador.

Também o PS vai querer discutir com o Governo de Luís Montenegro a proposta de regulamentação da representação de interesses junto de entidades públicas, que não avançou na anterior legislatura. O objetivo, refere fonte do PS, “é registar a transparência das interações com decisores públicos”. À semelhança do PAN, por exemplo, o partido de Pedro Nuno Santos vai ainda apresentar “uma proposta com o objetivo de regular os mecanismos de monitorização da pegada legislativa” e, ainda sobre transparência, “vai propor a revisão do enquadramento legislativo no domínio do acesso à informação e a documentos da Administração Pública, em linha com a evolução internacional e com as recomendações do Conselho da Europa e da União Europeia”, acrescenta a mesma fonte.