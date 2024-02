É uma espécie de game over para a tese que levou o juiz Ivo Rosa a declarar como prescritos os crimes de corrupção passiva que o Ministério Público (MP) imputa ao ex-primeiro-ministro José Sócrates. Por recurso do próprio MP num caso diferente da Operação Marquês, o Tribunal Constitucional (TC) uniformizou a interpretação sobre o início da contagem do prazo de prescrição dos crimes de corrupção e decidiu que tal contagem só se inicia com o recebimento do último suborno — confirmando assim o acórdão n.º 370/2023 proferido em junho de 2023, revelado em exclusivo pelo Observador.

Recorde-se que o Tribunal da Relação de Lisboa decidiu em janeiro pronunciar José Sócrates pela prática de 22 crimes, incluindo três de corrupção passiva, anulando a decisão de Ivo Rosa e afirmando que o prazo de prescrição máximo de tais ilícitos é de 18 anos e que a contagem do mesmo se inicia em 2014.

