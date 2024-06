Escócia (Grupo A). A esperança que o espírito Braveheart não deixe outra vez o filme a meio

A qualificação para o Europeu e os meses que se seguiram acabam por funcionar como um espelho de tudo o que a Escócia tem sido nos últimos 30 anos, quando consegue apuramentos para grandes provas de seleções: ganhou à Espanha após uma entrada vitoriosa diante do Chipre, foi à Noruega bater Haaland e companhia com uma reviravolta nos cinco minutos finais, somou cinco triunfos consecutivos que praticamente fizeram o resto da campanha, fez a festa por entrar no lote de eleitos para a Alemanha mas seguiram-se vários meses só com uma vitória e diante da frágil Gibraltar. Espremido, fica tudo na mesma. Promete mas não cumpre. Sonha e faz sonhar, acorda sem concretizar o sonho – e de quando em vez chega ao pesadelo. Pela quarta vez num Europeu e pela 13.ª vez em grandes competições, os escoceses querem quebrar o “quase”.

O grupo abre essa possibilidade. A Escócia é tudo menos favorita a passar tendo em conta o favoritismo da Alemanha num plano teórico mas o equilíbrio com as restantes equipas do grupo possibilita mais uma vez sonhar. Se nos encontros com Suíça e/ou Hungria o conjunto de Steve Clarke somar três a quatro pontos, tem possibilidades de no limite passar como um dos melhores terceiros classificados. Há problemas claros na equipa, não apenas no momento que atravessa mas também nos problemas físicos que têm assolado alguns dos principais nomes da linha de três defensiva, mas a 13.ª tentativa de passar os grupos pode ser a de vez.

Para isso, entre aqueles toques de kick and rush de futebol à antiga que às vezes chega a ter o seu encanto não pela beleza estética mas pela “honestidade” com que se apresenta em campo, a aposta volta a passar pelo espírito Braveheart apoiado por uma massa adepta fantástica que é um exemplo para todas as outras que respeita o ADN enraizado no futebol escocês com um ou outro nome que podem passar de meros talismãs para heróis nacionais como McTominay, McGinn ou Che Adams. É nisso que os britânicos vão apostar, com esse “peso” extra de fazerem logo o encontro de abertura em Munique diante da Alemanha.