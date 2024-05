Escritor brasileiro Airton Souza acusa organização do prémio literário Sesc de censura e diz que já não vai estar no Folio

Quando, em novembro passado, Airton Souza subiu ao palco da Festa Literária Internacional de Paraty (Flip) e leu um excerto da abertura do seu livro Outono de Carne Estranha, era um recém premiado escritor, com um dos galardões literários mais importantes do Brasil, o Sesc, atribuído desde 2003 pelo Serviço Social do Comércio, uma associação filantrópica fundada por empresários em 1946. Quando desceu do palco, após uma leitura que incluiu a cena erótica que abre a história, começaram a surgir as consequências para o primeiro romance do autor brasileiro, que conta a história violenta e poética de um amor entre dois garimpeiros na terrível serra da Pelada, nos anos 80.

A direção do Sesc, que premiou a obra, acusada de a tentar censurar e de despedir um dos criadores do prémio, terá modificado as regras do concurso e reduzido a tour de apresentação dos vencedores, dizem Henrique Rodrigues e Airton Souza. O escândalo chegou aos média brasileiros em fevereiro e, em março, a Record, uma das maiores editoras do Brasil, solidarizou-se com Airton Souza, declarou não tolerar atos censórios e acabou por se desvincular do prémio, do qual era parceira há 20 anos — ou seja, desde que foi criado. O cancelamento da vinda a Portugal ao Festival Literário Internacional de Óbidos, o Folio (presença associada à distinção atribuída) já foi comunicado oficialmente ao autor. Contudo, a Câmara Municipal, que gere o evento, garantiu ao Observador que “não foi informada de nada”, mas que “o Sesc é um parceiro e tem liberdade de decidir a programação que quer trazer ao festival”. Falámos com Airton Souza, que desabafou: “O que está a acontecer é a criminalização de uma cena de amor através de outro crime que é a homofobia”.

Já Betânia Pires Amaro, venceu o prémio Sesc na categoria de “conto”, com a narrativa O Ninho. A autora, ausente da promoção do seu livro devido ao nascimento de um filho, viu-se apanhada pela polémica de Airton Souza. O Ninho foi publicado e distribuído pela editora Record, mas acabou por ser penalizado pelo encurtamento da tournée pelo Brasil e Portugal decidido pela direção do Sesc. Embora o livro de Betânia não tenha causado qualquer polémica, as ações de divulgação e promoção serão agora idênticas às de Airton Souza e também lhe foi comunicado que a vinda ao Folio não se realizará. Ambos os escritores estão a tentar sensibilizar o Sesc para a importância da presença no festival literário de Óbidos.

O caso de Outono de Carne Estranha segue-se à retirada das escolas do estado do Paraná do romance O Avesso da Pele, de Jeferson Tenório, que retrata a violência racista no Brasil, para “verificação pedagógica” e fez os alarmes de censura dispararem no Brasil. Também há poucos dias, a Associated Press fazia eco do esmagador anúncio vindo do PEN Club americano, de que “entre 2022 e 2023 só no estado do Missouri foram retirados das bibliotecas, escolas e livrarias cerca de 300 títulos, entre eles os já clássicos The Handsmaid Tale, de Margaret Atwood, The Bluest Eye, de Toni Morrison e Gender Queer, de Maia Kobabe”. Segundo o mesmo artigo, neste momento há, nos EUA, 15 Estados a criminalizarem, com multas e penas de prisão, bibliotecários, professores, editores e livreiros que publiquem e divulguem matérias consideradas “obscenas”, como descrições de relações sexuais, ou questões relativas à homossexualidade, direitos LGBT. De acordo com a publicação, o partido Republicano está a tentar passar uma lei, de abrangência nacional, que penalize tudo o que for considerado “pornográfico”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

▲ "Outono de Carne Estranha", o livro que valeu a Airton Souza o Prémio Sesc e que está na base na polémica que se gerou a partir da Flip

Num momento em que a cultura, em especial a literatura, se vê sob o fogo cruzado entre movimentos “woke” e ondas conservadoras, o escritor brasileiro, já com dezenas de obras de poesia editadas, filho de um garimpeiro da Serra Pelada, conta que cresceu num bordel em Marabá (Pará), passou fome e descobriu os livros tarde. Considera que “a única forma de contrariar a censura é ser um bom leitor”.

Na verdade, a cena sexual que causou a polémica e o “mal-estar” do público de Paraty, como alega o Sesc, não é muito diferente em termos de detalhes de obras de Rubem Fonseca, Hilda Hist ou mesmo dos romances cor-de-rosa da Harlequim que se vendem nos quiosques de jornais. A única diferença é que todos estes retratam cenas de sexo heterossexual, enquanto Outono de Carne Estranha tem umas vagas cenas eróticas entre os garimpeiros Manuel e Zuca. Quando se lê com atenção este primeiro capítulo, escrito numa linguagem densamente poética — ao contrario da crueza de Rubem Fonseca ou do vernáculo de Hilda Hilst, por exemplo — percebe-se que não há qualquer gratuitidade no discurso de Airton Souza e que o livro é muito menos sobre um amor homossexual e muito mais sobre a violência que estes dois garimpeiros vão testemunhar ao longo da história que protagonizam: a violência do Estado sobre as vidas, os corpos dos milhares que, ao longo dos anos, se perderam na quimera do ouro da Serra Pelada, uma mina a céu aberto no sul do Pará, tomada despoticamente pelo governo através da figura do major Curió, designado no livro como “o marechal”.

“Na noite em que li o trecho em Paraty, não me dei conta que havia crianças na plateia e o vídeo que foi feito mostrava isso mesmo. Mas o vídeo, que estava publicado no Youtube, foi apagado pelos funcionários do Sesc, para poderem sustentar esta mentira. Naquela noite, a minha leitura foi ovacionada pelo público, tanto que só já em janeiro deste ano é que fiquei a saber, através da editora Record, que a direção do prémio tinha ficado em choque com a leitura. Fiquei incrédulo com o facto de um mero livro originar uma situação tão dramática”, diz ainda o escritor.

Anatomia de um prémio censurado

O prémio literário Sesc, criado em 2003 por uma equipa que incluía Henrique Rodrigues, escritor e funcionário desta instituição, distingue obras inéditas de romance, conto e poesia. Já premiou, até hoje, 37 autores, entre eles Rafael Gallo que, em 2022, venceu o prémio Saramago e tem o seu novo romance Rebentar a sair na Porto Editora. Este ex-funcionário lembra, em entrevista ao Observador: “O livro vencedor de 2018, As Coisas, de Tobias Carvalho, tinha também temática sexual, teve um trecho lido na Flip e nada aconteceu, uma vez que as chefias de então respeitavam o conteúdo do nosso trabalho e entendiam o mínimo de arte e literatura. O que aconteceu agora foi uma sequência de amadorismo, arbitrariedade e censura por homofobia”.