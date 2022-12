Este Natal inclua o planeta na lista de presentes

Por esta altura já deve ter pensado sobre a ementa para a ceia de Natal, provavelmente também espreitou aqueles guardanapos especiais ou já anda às voltas com a lista de presentes para familiares e amigos. E o planeta, como fica?

A associação ambientalista Zero recorda que a véspera e o dia de Natal são os dias do ano com maior produção de resíduos no país.

E como os presentes não se medem aos palmos, nem aos embrulhos, há inúmeras soluções com menos impacto no ambiente.

Sabe quanto lixo produz um português por dia? ↓ Mostrar ↑ Esconder Em média, cada português produz 513 quilos de lixo por ano, ou seja, 1.4 kg por dia. No mês de dezembro há um aumento em 30%, subindo para 1,9 kg de lixo produzido por dia.

Tem crianças? Que tal criar um programa de vouchers que pode ser usado durante o ano inteiro: “hoje é dia de comer o meu jantar favorito”, “convidar um amigo para brincar cá em casa” ou “incluir gelado no lanche”. Se queremos não só um Natal melhor, mas um mundo mais consciente, é pelos nossos filhos que devemos começar.

Entre adultos, pode sempre optar por uma versão do “Amigo Secreto” mais original. A regra é simples, cada um escolhe o objeto que tem em casa com menos utilidade e esse será o presente. O que para si é apenas uma decoração aborrecida, pode-se tornar numa peça de arte para o seu amigo. Há até aplicações que permitem fazer o sorteio online.

Mas e porque em vez de objetos, não oferecemos experiências e memórias? Uma prova de vinhos, uma ida ao spa ou uma massagem têm poucas hipóteses de falhar.

No top das escolhas certeiras está também um voucher para aquele restaurante que sempre quis experimentar, um concerto, um festival, uma peça de teatro ou um workshop e, aqui, as hipóteses vão até ao limite da sua imaginação: jardinagem, cozinha, fotografia, olaria, pintura, costura, yoga ou um instrumento musical…

Mas se o seu presente é famoso por ser inesquecível, não se preocupe! Uma experiência Escape Room, um salto de paraquedas ou bungee jumping, uma descida em kayak ou indoor skydiving (túnel de vento) deverão manter a sua fama.

E porque nem todos gostamos de passar tanto tempo longe do sofá, uma subscrição na Netflix, Spotify ou no seu jornal preferido (como subscrever o Observador) deverão fazer as delícias.

Mas se ainda não está convencido, e as sugestões aqui deixadas nem cócegas provocaram ao seu espírito natalício, podemos sempre ser mais pragmáticos: oferta de um voucher para um cabaz semanal de vegetais, para um serviço de limpeza da casa ou do carro, dog walker ou babysitter.

De uma coisa temos a certeza, no fim da festa, os embrulhos, sacos e fitas espalhados serão muito menos e o planeta agradece.