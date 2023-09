Eu gosto é do verão... De petiscar com uma Fanta na mão!

Na arte de bem receber, Portugal já foi considerado várias vezes como o país mais hospitaleiro do mundo. Mas na hora de receber amigos em casa, pôr essa arte em prática pode ser mais complicado, mesmo quando são só uns snacks para petiscar.

Bem sabemos que petiscar é bom o ano inteiro, e talvez por isso existam tantos festivais espalhados pelo país, dedicados inteiramente aos “comes e bebes”:

desde o Festival das Sopas e Petiscos em Vila de Rei, ao Festival do Marisco de Olhão ou o Mercado Caramelo no Pinhal Novo, entre outras dezenas de festas onde o propósito é sempre o mesmo: petiscar, brindar e estar com amigos.

Mas no verão, a música é outra. São os sunsets, os churrascos, as mariscadas depois da praia, e nem sempre é fácil ter star quality em tudo, por isso muitas vezes acabamos por abrir um pacote de batatas e uns amendoins e está feito.

Contudo, “quem não arrisca, não petisca”, e não há nada como ser um bom anfitrião para os nossos amigos e cumprir a arte tão portuguesa de bem receber. Por isso, preparámos um conjunto de receitas irresistíveis, para seres um verdadeiro expert nos snacks para petiscar.

Antes de tudo, 4 dicas infalíveis para criares ambiente:

A música certa

Escolhe uma playlist apropriada ao estilo de comida e à altura do dia. Se for mais spicy, procura playlists mexicanas, por exemplo. Se não és bom DJ, pede a um amigo.

O empratamento

Por amor ao Deus do Snack, não sirvas em tupperwares. Arranja uns bons pratos ou inventa tábuas com azulejos antigos, madeiras e espalha umas flores ou fruta pela mesa. Fica sempre bem.

Os nomes dos pratos

Umas azeitonas nunca são só umas azeitonas. Diz-lhes que são Azeitonas Polvilhadas à Chef. Inventa nomes para as coisas simples e correrá sempre bem.

A bebida ideal

Quem não arrisca, não petisca

Segue estas receitas e surpreende tudo e todos