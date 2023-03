Fã de Picasso? Há um roteiro a não perder em Espanha

Malága: nasceu um artista

Aqui nasceu Pablo Ruiz Picasso, a 25 de Outubro de 1881. Foi também aqui que foi batizado e onde passou parte da sua infância. Inicie o seu roteiro picassiano no Museu Picasso Málaga, com obras como Olga Kokhlova com mantilha, Natureza morta com crânio e três ouriços ou Jacqueline sentada. Siga para a Fundação Picasso – Museu Casa Natal de Picasso, e tenha o privilégio de ver objetos pessoais do artista e da sua família, como os desenhos preparatórios para a obra As Senhoritas de Avignon. Para que o roteiro fique completo, não deixe de visitar a Igreja de Santiago, onde foi batizado.