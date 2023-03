Acusa o Governo socialista de estar a “lucrar como mais ninguém com a inflação”, de apresentar medidas a “tarde e a reboque” da oposição e lamenta que António Costa não tenha ainda percebido que os portugueses precisam urgentemente de mais dinheiro no bolso e não de medidas pontuais. “O Estado está a engordar a receita como nunca para isto. A receita socialista é cobrar muitos impostos para depois os distribuir pontualmente”, lamenta António Leitão Amaro.

Em entrevista ao Observador, no programa Vichyssoise, o vice-presidente do PSD evita entrar em confronto direto com Marcelo Rebelo de Sousa, apesar de todas as críticas que o Presidente da República tem feito àquilo que considera ser a fraca alternativa que o PSD representa neste momento. “Sei que há muita gente que vive angustiada com as variações do compasso das críticas do Presidente da República. É um órgão autónomo, pessoal e de Estado, que faz o seu caminho. Não espero que o Presidente da República faça oposição por nós”, relativiza.

Já noutra frente, as europeias, o dirigente social-democrata não se refugia em meias-palavras: a obrigação do PSD é mesmo vencer as eleições marcadas para maio de 2024. “Não vale a pena inventar tabu algum sobre isso: o presidente do PSD já disse que entende ser a sua obrigação ir para ganhar”, nota. Com Pedro Passos Coelho como cabeça de lista? “Não vou fazer nenhuma maldade a Pedro Passos Coelho”, desconversa Leitão Amaro.

