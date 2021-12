IL. Vencedores, vencidos e ausentes de uma Convenção morna

Tiago Mayan Gonçalves é uma espécie de person of the year de 2021 da Iniciativa Liberal e teve no fim de semana a consagração da sua popularidade em Convenção. Num ano foi candidato presidencial, foi eleito presidente de junta no Porto e é apontado como um dos ativos valiosos para a lista de deputados à Assembleia da República (que não se sabe se irá integrar). Apesar de ter ido várias vezes ao púlpito em fugazes minutos liberais — e de não ter feito nenhuma intervenção memorável — foi louvado várias vezes no palco, incluindo pelo líder do partido. Sempre com estrondo e aclamação. O Mayanismo até já tem fiéis seguidores: um membro da IL confessou no palco que aderiu ao partido inspirado pela prestação do liberal nas presidenciais. Provou que é um dos rostos do partido e, ao contrário de outros, mesmo fora do Twitter.

Vencidos