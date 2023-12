É dia 2 de dezembro de 2023. O Centro Cultural de Belém faz-se cheio para ver a garota que viveu até aos 26 anos no bairro setubalense 2 de Abril. Bairro, cuja foto é projetada, onde não há centros culturais como este e onde os Gipsy Kings se misturam com os versos de Freed From Desire e o ruído das obras infinitas e as buzinas dos carros e o kuduro e o fado e o latido dos cães.

Das colunas da sala saem barulhos que se envolvem como condimentos de um refugado apurado, ervas e especiarias soltando a sua quimera ao fogão, cozinhando possibilidades de vida que se cumprem ou que vão morrendo ali mesmo, como “sombras humanas” que são. Naquele bairro, ouvimos em voz-off a tal garota, as mães são bastiões de cada casa, mães que foram filhas e que serão mães de futuras mães, como no poema de Adília Lopes. As crianças brincam lá fora, fintando seringas abandonadas no chão e competindo pelas bicicletas que são escassas. “Faltava muita coisa, mas éramos tantos”. Sejamos todos bem-recebidos no mundo onde se fez Cátia Mazari Oliveira.

“Mais do que um concerto, quero que este seja um chão de memória. O chão dos nossos bairros onde nos iniciámos, onde começámos a desenhar a nossa coluna vertebral, o que queremos ser e o que viemos cá fazer. Se aceitamos e quanto, se recusamos e quando.” Assim se apresentou a garota não à plateia, naquele que foi o penúltimo concerto da digressão de 2 de Abril, álbum lançando em 2022 e que já leva ano e meio de estrada, mais de uma centena de estrados pisados.

