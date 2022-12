Dois poetas e músicos conhecem-se por causa de Chico Buarque. Uma história que começa assim não tem como dar errado. Mesmo que o Chico, em pessoa, não estivesse de facto presente no momento em que Luca Argel e Cátia Mazari Oliveira (que assina com o nome artístico A Garota Não) trocaram o primeiro olá. “Conhecemo-nos num evento literário com concertos de tributo ao Chico Buarque”, põe rigor na narrativa Luca Argel. Ele tinha ouvido falar de Cátia através de Ana Deus e, sendo Ana Deus parceira de canções e poemas, Luca logo se pôs atento à Garota e ao seu álbum 2 de abril, editado nesse mesmo mês deste 2022 que agora termina. “Foi um dos discos portugueses que mais ouvi este ano” — a frase é de Luca Argel, mas poderia ser dos muitos que descobriram as canções da cantora e compositora de Setúbal nos últimos meses.

Já Cátia descobriu o trabalho do brasileiro com morada em Portugal pouco tempo antes de se terem cruzado nesse encontro buarquiano de maio e ficou “absolutamente viciada” em Samba de Guerrilha, disco editado em 2021. “É brilhante”, exclama, mostrando-se arrepiada pela forma como Luca aborda os direitos e valores humanos na sua obra, desconstruindo e respeitando (tudo ao mesmo tempo) uma das mais ricas tradições musicais brasileiras.

A ele encanta-lhe em Cátia a forma como ela usa as palavras e constrói as canções: “É uma compositora de mão cheia, com letras inteligentes, com conteúdo e profundidade. Tem uma voz de se colocar no mundo com ideias próprias e di-las de uma forma bonita”. A ela o facto de Luca, sendo tão jovem (ele tem 34, ela 39), ter já uma consciência política tão vincada: “A forma de entrelaçar a arte, o manifesto, a cultura e a cidadania são coisas que me impressionaram muito nele”.

[o vídeo de “Países que Ninguém Invade”, realizado por Pedro Semedo:]

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.