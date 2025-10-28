Melissa. 8 respostas para perceber o porquê de já ser considerada a tempestade mais forte de 2025 em todo o mundo

Há algo de inédito neste fenómeno? É a maior tempestade de sempre?

O facto de ter passado de categoria 2 para 5 em apenas 48 horas e de ser considerada uma tempestade “lenta” faz com que o Melissa seja um fenómeno “pouco usual”.

O climatologista explica ao Observador que esta tempestade “não é inédita, mas o que torna o Melissa excecional é o fato de atravessar a Jamaica como categoria 5, algo raríssimo. “Normalmente, estas tempestades passam mais a leste ou mais a oeste. Desta vez, o furacão está a passar diretamente sobre o centro da ilha, o que amplifica a destruição pela sua lentidão e intensidade”.

I’m almost at a loss for words at how chilling these images are. Melissa has just hit a new peak intensity of 145 MPH and 941 mbar, and satellite presentations in the Atlantic don’t often get more insane than this. The Hurricane has achieved near-perfect symmetry to Jamaica’s… pic.twitter.com/s6zfhngBbQ — Backpirch Weather (@BackpirchCrew) October 26, 2025

No entanto, esta não será a maior tempestade de sempre, até porque quando passar a ilha da Jamaica vai perder intensidade. “Pode ser, sim, aquela que afeta o país de uma forma mais intensa desde que há registos”, afirmou Mário Marques.

É preciso recuar a 2005, por exemplo, para encontrar um furacão semelhante ao Melissa. O Katrina atingiu também a categoria 5, com ventos que ultrapassaram os 280 quilómetros por hora e causou uma brutal destruição, sobretudo no Louisiana, EUA. Para além dos danos materiais, provocou 1.800 mortos, 1,5 milhões de desalojados e uma crise humanitária.

Quais as regiões mais afetadas?

Ainda antes de chegar à Jamaica, o Melissa já deixou um rasto de destruição pela América Central, como noticiou a CNN, a BBC e a Associated Press. No Haiti, três pessoas morreram e mais de 15 hectares de plantações de milho foram destruídos, o que pode agravar a fome que o país vive. Na República Dominicana, morreu uma pessoa, 50 mil pessoas ficaram sem energia e mais de três mil ficaram desalojadas. “Não é motivo para brincar”, alertou o ministro do ambiente dominicano.

A Jamaica é agora o epicentro da tragédia, tendo-se já registado três mortes durante os preparativos para a chegada da tempestade — duas após árvores lhes terem caído em cima e uma terceira por eletrocussão —, confirmou o ministro da Saúde e Bem-Estar, Christopher Tufton, na noite de segunda-feira. Outras 13 pessoas ficaram feridas, a maioria em quedas de escadas e telhados enquanto tentavam reforçar as casas.

De acordo com o primeiro-ministro jamaicano, Andrew Holness, o furacão causará “danos catastróficos”. “Não há infraestruturas nesta região, ou talvez em qualquer parte do mundo, que possam suportar um furacão de categoria cinco sem algum nível de danos”, disse à CNN.

#Atención | Primeras imágenes de la devastación inicial que causa a esta hora #Melissa en su paso sobre #Jamaica. En este video se aprecian los daños provocados por el huracán en Black River. Un senador jamaicano que habló con NBC sostuvo que las instalaciones médicas en esa… pic.twitter.com/4GOGucSLTi — Minuto60 (@minuto60com) October 28, 2025

The JPS office in Black River was left without a roof and severely damaged as Hurricane Melissa roared ashore in St Elizabeth late Tuesday morning. According to the Meteorological Service of Jamaica, the powerful storm made landfall in the vicinity of Parottee shortly after… pic.twitter.com/hLP2kosaFC — Jamaica Observer (@JamaicaObserver) October 28, 2025

As Bahamas preparam-se para a chegada da tempestade, tendo o Governo emitido ordens formais de evacuação em cinco municípios. Cuba também se prepara, com apoio logístico das Nações Unidas, que anunciaram a ativação do seu mecanismo de Ação Antecipada face ao próximo impacto do furacão no país. Está previsto serem distribuídas mais de 100 toneladas de arroz e material de emergência.

Depois de ter feito landfall na Jamaica, o Melissa passou a categoria 4. Quando chegou a Cuba, já passava à categoria 3. Mas pode voltar a subir.

Que tipo de danos costumam estar associados a furacões desta dimensão?

Segundo Mário Marques, furacões de categoria 5 trazem chuvas intensas, ventos devastadores, marés de tempestade (as chamadas storm surge) e subida acentuada do nível do mar. “A pressão muito baixa faz com que o oceano suba entre dois e três metros, podendo inundar áreas costeiras inteiras”, explica ao Observador.

O Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos (NHC, na sigla inglesa) alerta para o facto de o furacão ser capaz de causar danos estruturais completos em áreas expostas e deixar grandes regiões sem eletricidade durante as próximas semanas.

Já de acordo com o The COMET Program, uma ferramenta desenvolvida pela Corporação Universitária para a Investigação Climatérica, em furacões de categoria 5 esperam-se “danos catastróficos“. Uma grande percentagem de casas vai ser “severamente destruída”, com perda total do telhado e das paredes exteriores. A esmagadora maioria das árvores será arrancada e os postes de eletricidade vão ser varridos. As áreas residenciais vão ficar “completamente isoladas pelos escombros”.

Este furacão pode ser um sinal de que estamos a entrar numa nova fase de eventos extremos mais frequentes?

Para o climatologista, há que distinguir entre frequência e intensidade. “Todos os anos há furacões de categoria 5 — pelo menos um ou dois —, o que é normal”, começa por sublinhar, explicando que o que muda é que, com mares mais quentes e mais vapor de água na atmosfera, há mais energia disponível para que os furacões se tornem mais intensos e destruidores quando acontecem.

Deste modo, para Mário Marques, não há necessariamente mais furacões, mas os que existem tendem a ser mais fortes.

Portugal pode ser afetado? Há hipóteses de termos um evento deste género?

“Não, não podemos ser afetados diretamente”, garante Mário Marques. Após atravessar as Caraíbas, o Melissa seguirá para o Oceano Atlântico, onde perderá força e poderá apenas “alimentar uma área de baixa pressão a noroeste”.

Um fenómeno desta categoria não afetará Portugal. Para o climatologista, a razão está nas temperaturas do mar. “O oceano em Portugal nunca atinge os 31 ou 32 graus que alimentam furacões desta magnitude”.

Ainda assim, o especialista admite que o país poderá enfrentar tempestades pós-tropicais cada vez mais frequentes, “com características semelhantes a furacões de categoria 1 ou 2”, mas sem a mesma escala de destruição.

Mas afinal o que é um furacão, como se forma e qual a sua estrutura?

Os furacões são as tempestades mais perigosas e devastadoras que podem ocorrer no planeta Terra. Tratam-se de “ciclones tropicais com ventos que viajam a uma velocidade mínima de 119 quilómetros por hora”, isto é, movimentos rotativos da atmosfera em torno de um centro que ocorrem em águas tropicais e subtropicais, segundo explica o Centro Nacional de Furacões, a entidade da Administração Oceânica e Atmosférica norte-americana especialista neste tipo de fenómenos.

Ciclones desta natureza extraem energia térmica da água do mar quando esta se encontra a uma temperatura igual ou superior a 27 ºC e depois transportam-na para as regiões mais altas da troposfera — a mais interna de todas as camadas da atmosfera –, onde a temperatura é muito mais baixa. Para que se saiba se um ciclone tropical é ou não um furacão, os cientistas medem as velocidades dos ventos que se verificam nesses locais, como explica o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Para que os furacões se formem é necessário que estejam a acontecer, em simultâneo, cinco fenómenos:

Um ciclone tropical a perturbar a atmosfera; Que esse ciclone tropical ocorra num oceano quente em que as águas estejam a uma temperatura igual ou superior a 27 ºC; Que isso aconteça numa extensão de pelo menos 50 metros de profundidade; Que o ciclone tropical se mantenha durante um longo período de tempo; Que os níveis de humidade sejam muito altos nas regiões mais inferiores da troposfera e que o vento sopre a baixa velocidade e sem muitas variações de intensidade e direção nas camadas mais altas da troposfera.

Relativamente à sua estrutura, o furacão é composto por um olho, que é a parte central do ciclone tropical em torno do qual giram as nuvens que compõem o furacão e onde se verificam as pressões atmosféricas mais baixas e as temperaturas mais altas de todo o fenómeno meteorológico. O clima é tão pacífico lá dentro que pode ser possível observar o céu e, durante a noite, ver estrelas. O olho do furacão pode ter ter entre oito e 200 quilómetros de diâmetro, como explica o Laboratório Meteorológico e Oceanográfico do Atlântico.

Em torno do olho do furacão está a parede do olho. É nessa região que ocorrem os ventos mais velozes e devastadores e é o resultado da acumulações de nuvens do tipo cumolonimbus que se formam quando o vapor de água vindo do mar condensa ao encontrar as massas de ar frio nas regiões mais altas da troposfera.

A terceira e última parte de um furacão são as bandas de precipitação, que são como braços de nuvens em espiral que saem da parede do olho e giram em torno do centro da tempestade, explica o IPMA. Essas nuvens giram no sentido contrário ao ponteiro dos relógios no hemisfério norte e no sentido dos ponteiros do relógio no hemisfério sul porque a direção do movimento está dependente dos ventos.