Mísseis ocidentais contra a Rússia podem mudar a guerra?

Ao Observador, Ledwidge esclarece as características destes equipamentos e os contornos da guerra que justificam a sua opinião. “A principal diferença [para outras armas] é o alcance. [O modelo americano] ATACMS são lançados de lançadores HIMARS. [O modelo britânico] Storm Shadow é lançado de aeronaves. Todos foram utilizados de forma bem-sucedida para disparar contra a Rússia, isto é, contra a Crimeia e outras regiões ocupadas. Agora, serão provavelmente utilizadas no Oeste da Rússia, onde há umas quantas bases aéreas que seriam alvos [para Kiev]”, descreve, notando o sucesso dos ataques ucranianos na Crimeia e no Mar Negro, que têm merecido menos atenção no Ocidente.

No oeste da Rússia, fala especificamente de Kursk e regiões vizinhas. Contudo, considera que o alcance de 300 quilómetros descrito pelos media britânicos é irrealista. “Seriam 300 quilómetros na melhor das hipóteses, mas [os HIMARS] vão ter de ser utilizados de posições muito longe da linha da frente e [as aeronaves] muito longe dos sistemas de defesa anti-aérea russos. Portanto, estamos a falar no máximo de 200 quilómetros no território russo“, argumenta, acrescentando que “os russos já terão tomado precauções”. Ledwidge critica ainda o foco da Ucrânia e do Ocidente em Kursk. “Acho que foram feitos cálculos de que isto ia ajudar a Ucrânia, mas têm estado errados. Kursk não fez nenhuma diferença“, considera.